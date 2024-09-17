Bu haftanın halka arz takviminde yeni hisse yer almadı

17 Eylül 2024 11:52 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 11:59

16-22 Eylül bu haftanın halka arz takvimi yakından takip edilirken yatırımcılar yeni eklenen hisseleri bekliyor. En son Durukan Şekerleme'nin talep topladığı listede yeni SPK onaylı şirket bulunmadı.

Durukan Şekerleme halka arzı 11-12 Eylül'de talep toplamıştı. Bugün işlem görmeye başlayacak olan hisse gündemde yer alırken bu haftanın takvimi de araştırılıyor.

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından onaylanan hisseler listeye ekleniyor.

BU HAFTA HALKA ARZ​ VAR MI 17 EYLÜL 2024?

Bu haftanın listesine yeni SPK​ onaylı hisse eklenmedi. En son Durukan Şekerleme talep topladı.

Sonuçların açıklanmasıyla beraber işlem görme tarihi de 17 Eylül olarak belirlendi.

Taslak şirketlerden bazıları şöyle:

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.

X Koren Elektrik A.Ş.

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.

Soho Giyim ve Enerji A.Ş.

Soho Giyim ve Enerji A.Ş.

Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Netcad Yazılım A.Ş.

Fiba Faktoring A.Ş.

Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş.

Orzaks İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.

Eston Yapı A.Ş.

Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Empa Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. ve Dış Ticaret A.Ş.

DURKN HALKA ARZ SONUÇLARI KAP'TA AÇIKLANDI

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan bilgiler şöyle:

"Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile 11 – 12 Eylül 2024 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 17,00 TL’den talep toplanmıştır. Halka arzda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 32.500.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 10.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır. Toplam halka arz büyüklüğü 722.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Borsa İstanbul​ Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapılan halka arzda yatırımcı grubu bazında tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul​ tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 698.198 adet emir ile satışa sunulan adedin 3.27 katına tekabül eden 138.935.808 adet nominal değerli paylar için 2.639.780.352,00 TL tutarlı talep gelmiştir.

Dağıtım sonucunda 689.338 adet yatırımcıya 42.500.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır."