Bu haftasonu XBOX'ta 4 oyunun ücretsiz olacağı açıklandı
Bu hafta sonu Xbox kullanıcıları için ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Rainbow Six Siege, The Division 2, Assetto Corsa ve Lawn Mowing Simulator oyunları, oyuncular tarafından ücretsiz olarak denenebilecek.
Xbox kullanıcıları için heyecan verici bir hafta sonu geliyor.
Microsoft, bu hafta sonu boyunca Xbox'ta ücretsiz olarak oynanabilecek oyunları duyurdu.
Oyunlar kütüphaneye eklendiğinde, haftasonu boyunca ücretsiz bir şekilde oynanabilir olacak.
HANGİ OYUNLAR ÜCRETSİZ?
Bu hafta sonu boyunca ücretsiz erişime açılacak oyunlar arasında taktiksel nişancı oyunu Rainbow Six Siege, popüler aksiyon-macera oyunu The Division 2 gibi oyunlar var.
Ayrıca gerçekçi yarış simülasyonu Assetto Corsa ve eğlenceli bir simülasyon oyunu olan Lawn Mowing Simulator da yer alıyor.
XBOX ÜCRETSİZ OYUNLAR NEREDEN ALINIR?
Xbox kullanıcıları, bu oyunları hafta sonu boyunca Xbox mağazası üzerinden indirip ücretsiz olarak deneyimleyebilecek.
Oyunlar, sadece belirli bir süre için ücretsiz olacak, bu nedenle ilgilenen oyuncuların fırsatı kaçırmamaları tavsiye ediliyor.
Ücretsiz oyunlar aratılarak bulunabilir ya da sistem üzerinden direkt ulaşılabilir olacak.