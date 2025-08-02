Bu saatlerde uyumanın zararları bir bir ortaya çıktı

Katılımcıların bileklerine takılan takip cihazlarıyla 7yıl boyunca uyku düzenlerinin takip edildiği araştırma sonucunda, düzensiz yatma zamanlarının ve uyku ritmi bozukluklarının 172 hastalığın yaklaşık yüzde 23’ü ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Araştırmada uyku düzensizliğinin ölüm riskini yüzde 53 oranında artırdığı dikkat çekti.

Yine araştırmaya göre gece 00.30’dan sonra uyuyan kişilerde karaciğer sirozu riski 2,5 kat artıyor.

Parkinson ve tip 2 diyabetin de uyu düzeniyle ilişkili olduğu belirtiliyor.

Sirkadiyen ritiminin uyumlu çalışmasının bağışıklık, hormon düzeni ve metabolizma üzerinde etkili olduğu belirtildi.

Her gün aynı saatte uyumaya dikkat etmek, odayı karanlık tutmak ve yatak odasını sadece uyku için kullanmak burada önem taşıyor.

Unutmamalı ki düzenli uyku yalnızca bir tercih olmamalı, aksine sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez unsuru kabul edilmelidir.