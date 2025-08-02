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 | Erdem Avsar

Bu saatlerde uyumanın zararları bir bir ortaya çıktı

Son bulgular, uykunun sadece süresinin değil, aynı zamanda düzenliliğinin de sağlık açısından büyük öneme sahip olduğunu ortaya koyuyor.

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Bu saatlerde uyumanın zararları bir bir ortaya çıktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 19:17
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 19:17

Katılımcıların bileklerine takılan takip cihazlarıyla 7yıl boyunca uyku düzenlerinin takip edildiği araştırma sonucunda, düzensiz yatma zamanlarının ve uyku ritmi bozukluklarının 172 hastalığın yaklaşık yüzde 23’ü ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Araştırmada uyku düzensizliğinin ölüm riskini yüzde 53 oranında artırdığı dikkat çekti.

Yine araştırmaya göre gece 00.30’dan sonra uyuyan kişilerde karaciğer sirozu riski 2,5 kat artıyor.

Bu saatlerde uyumanın zararları bir bir ortaya çıktı

ve tip 2 diyabetin de uyu düzeniyle ilişkili olduğu belirtiliyor.

Sirkadiyen ritiminin uyumlu çalışmasının bağışıklık, hormon düzeni ve metabolizma üzerinde etkili olduğu belirtildi.

Her gün aynı saatte uyumaya dikkat etmek, odayı karanlık tutmak ve yatak odasını sadece uyku için kullanmak burada önem taşıyor.

Unutmamalı ki düzenli uyku yalnızca bir tercih olmamalı, aksine sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez unsuru kabul edilmelidir.

ETİKETLER
#ölüm riski
#diyabet
#parkinson
#Sağlık
#Uyku Düzensizliği
#Uyku Ritmi
#Karaciğer Sirozu
#Aktüel
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