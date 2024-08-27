Bu yıl da devam edecek olan öğrencilere ulaşım desteği başvuruları SVDY'lere yapılacak

27 Ağustos 2024 11:30 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:40

Bakanlıktan öğrencilere ulaşım desteği açıklaması! İlköğrenim, ortaokul ve ve üniversite öğrencileri dikkat

Bakanlıktan öğrencilere ulaşım desteği açıklaması! İlköğrenim, ortaokul ve ve üniversite öğrencileri dikkat

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, öğrencilere verilecek olan ulaşım desteğinin bu yıl da süreceğini açıklarken başvuru şartları da gündeme geldi.

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala öğrencileri sevindiren haber geldi.

ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİ BU SENE DEVAM EDİYOR MU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen ulaşım desteğinin bu yıl da devam edeceğini Bakan Göktaş duyurdu.

İlköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek bu sene de verilecek.

ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL 2024-25?

Şehirlerarası ulaşımda öğrencilere destek olunması için verilen ödemeler bu sene de sürerken Bakan Göktaş şu sözleri söyledi:

“Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteği 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek.

Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1.250 TL olurken, şu ana kadar yaklaşık 60,8 milyon TL’lik kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık.”

ÖĞRENCİ ULAŞIM ÖDEME BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılmaya devam edecek. Öğrenci veya ailesi tarafından öğrencinin ailesinin ikametgah ettiği yerdeki SVDY'lere gidilerek başvuru işlemleri tamamlanabiliyor.