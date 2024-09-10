Bu yıl DGS’ye 312 bin 855 kişi başvurdu

10 Eylül 2024 10:51 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 10:55

2024 yılında 30 Haziran günü yapılan DGS sınavının sonuçları bugün erişime açıldı. Puanlarına öğrenen adaylar ise bu sene DGS'ye kaç kişi girdi araştırmaya başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy başvuru yapan kişi sayısını açıklamıştı.

DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı

DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı

Uzun zamandır sonuçların açıklanması beklenirken bugün DGS sonuçları açıklandı.

Sıralama ve puan durumunu öğrenenler ise 2024 yılında sınava kaç kişi katıldı merak ediyor.

DGS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ, KATILDI 2024?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav öncesinde başvuru sayısını açıklamıştı.

2024 senesinde 312 bin 855 adayın katıldığı duyuruldu. 81 il ve Lefkoşa'da yapılan sınav için 903 bina ve 13 bin 510 salon kullanıldı ve 43 bin 299 kişi görev aldı.

300 binden fazla kişinin başvuru yaptığı sınav toplamda 135 dakika sürmüştü. Ersoy, 30 Haziran öncesinde şu sözleri söylemişti:

"İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için 81 il ve Lefkoşa'da, 105 sınav merkezinde uygulanacak sınav için 903 bina ve 13 bin 510 salon kullanılacak. Emniyet görevlileri dahil 43 bin 299 kişi sınavda görev yapacak.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak"

2023'TE DGS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURU YAPTI?

2023 senesinde sınavında 166.056 kişi tercih yaptı ve 83.769 kişi yerleşti.