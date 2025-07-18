Bu yıl okullarda ekstra Ramazan Bayramı tatili olmayacak! MEB takvimiyle tatil tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 eğitim ve öğretim yılı takvimi sonrası öğrencilerin gözü Ramazan Bayramı tatilinin olup olmayacağına çevrildi. Milyonlarca öğrenci bayram tatilleri için gün sayarken bu sene ekstra olarak tatil imkanı olmayacak.

BU SENE RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ OLMAYACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı 2026 Eğitim ve Öğretim yılı takvimini paylaştı. Milyonlarca öğrenci bayram ve ara tatil tarihlerini yakından takip ederken bu sene Ramazan Bayramı tatilinin ara tatile denk geldiği ile karşılaştı. Bu durumda öğrenciler ekstra olarak tatil imkanından faydalanamayacak.

2026 senesinde Ramazan Bayramı, ikinci ara tatile denk geliyor. İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026 aralığında olurken Ramazan Bayramı arifesi 19 Mart Perşembe, ilk gün 20 Mart, ikinci gün 21 Mart ve üçüncü gün 22 Mart'a denk geliyor.

OKULLARDA RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ YOK MU 2026?

MEB takvimine göre bu yıl okulların açılacağı, kapanacağı ve ara tatil tarihleri belli oldu. Milyonlarca öğrenci heyecanla bayram tatili günlerini beklerken bu yıl Ramazan Bayramı tatili, ara tatil dönemine denk geliyor. Bu nedenle de öğrenciler ekstra olarak Ramazan Bayramı'nda tatil yapamayacak.

MEB 2025 TAKVİMİ: ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre birinci ara dönem tatili 10-14 Kasım aralığında olurken yarıyıl tatili 19 Ocak'ta başlayacak. Tatil 30 Ocak'a kadar devam ederken 2. dönem 2 Şubat günü başlayıp, 26 Haziran'da sona erecek. Öğrenciler için ikinci ara tatil tarihleri ise 16 Mart 2026- 20 Mart 2026 olarak duyuruldu.