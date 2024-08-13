Bu yıl üniversitelerde yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarıyla ilgili bölümler tercih edilebilecek

13 Ağustos 2024 13:16 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 13:20

Ankara’da en çok tercih edilen bölümler arasında Tıp, Hukuk, Psikoloji, Uluslararası İlişkiler ve Mühendislik yer alıyor

Ankara’da en çok tercih edilen bölümler arasında Tıp, Hukuk, Psikoloji, Uluslararası İlişkiler ve Mühendislik yer alıyor

Birçok üniversitede, ihtiyaç duyulan insan kaynağını karşılamak amacıyla açılan bu bölümler, lisans ve önlisans programlarıyla öğrencilerin tercih listesinde yerini aldı.

BU YIL İLK KEZ AÇILAN BÖLÜMLER NELER?

İhtiyaç duyulan insan kaynağını karşılamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla bu yıl üniversitelerde ilk kez yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarıyla ilgili bölümler açıldı.

Bu yıl ilk kez açılan bölümler şu şekilde;

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Büyük Veri Analistliği, Bulut Bilişim Operatörlüğü ön lisans ve Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Veri Bilimi ve Analitiği lisans programları,

- Atatürk Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi ve Analitiği lisans programları,

- Ege Üniversitesinde Otonom Sistemler Teknikerliği, Oyun Geliştirme ve Programlama, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme ön lisans programları,



- Eskişehir Teknik Üniversitesinde Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi lisans ve Oyun Geliştirme ve Programlama, Bulut Bilişim Operatörlüğü, Robotik ve Yapay Zeka ön lisans programları,

- Gaziantep Üniversitesinde İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Robotik ve Yapay Zeka, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme ön lisans programları,

- Harran Üniversitesinde Otonom Sistemler Teknikerliği, Robotik ve Yapay Zeka, Kurumsal Bilişim Uzmanlığı, İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü ön lisans ve Veri Bilimi ve Analitiği lisans programı,

- İstanbul Teknik Üniversitesinde Veri Bilimi ve Analitiği lisans programı,

- Karabük Üniversitesinde Yapay Zeka Operatörlüğü, Ön-yüz Yazılım Geliştirme, Oyun Geliştirme ve Programlama ön lisans programları,

- Karadeniz Teknik Üniversitesinde Yazılım Geliştirme lisans ve Yapay Zeka Operatörlüğü, Dijital Dönüşüm Elektroniği ön lisans programları,

- Kayseri Üniversitesinde İnsansız Araç Teknikerliği, Otonom Sistemler Teknikerliği, Dijital Dönüşüm Elektroniği ön lisans programları,

- Kocaeli Üniversitesi'nde Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi lisans ve İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Robotik ve Yapay Zeka ön lisans programları,

- Konya Teknik Üniversitesinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi lisans programı,

- Manisa Celal Bayar Üniversitesinde İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Dijital Dönüşüm Elektroniği, Büyük Veri Analistliği ön lisans ve Veri Bilimi ve Analitiği, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi lisans programları,



- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans programı,

- Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Yazılım Geliştirme, Bilgi Güvenliği Teknolojisi lisans ve Ön-Yüz Yazılım Geliştirme, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Oyun Geliştirme ve Programlama, İnsansız Araç Teknikerliği ön lisans programları,

- Sakarya Üniversitesinde Veri Bilimi ve Analitiği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans programları, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme, Bulut Bilişim Operatörlüğü, Büyük Veri Analistliği, Yapay Zeka Operatörlüğü, Dijital Dönüşüm Elektroniği, İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Otonom Sistemler Teknikerliği, Robotik ve Yapay Zeka, İnsansız Araç Teknikerliği ön lisans programları,

- Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Büyük Veri Analistliği, Dijital Dönüşüm Elektroniği, Kurumsal Bilişim Uzmanlığı ön lisans programları ve Trakya Üniversitesi'nde, Robotik ve Yapay Zeka, İnsansız Araç Teknikerliği ön lisans programları.

YKS 2.EK TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

YKS 2.tercih döneminin ne zaman başlayacağı hakkında henüz net bir bilgi olmamakla beraber 2.ek yerleştirmelerin 23 Ağustos tarihinde yapılması bekleniyor.

ÜNİVERSİTELERDE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI OLACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıklamasıyla bu yıl üniversitelerde ikinci öğretim (İÖ) yer almayacak.