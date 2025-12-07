Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

BUDO, İDO iptal seferler duyuruldu! 7 Aralık Pazar olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün (7 Aralık 2025 Pazar) bazı İDO ve BUDO seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Vatandaşlar tarafından BUDO, İDO iptal seferler merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BUDO, İDO iptal seferler duyuruldu! 7 Aralık Pazar olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 11:11

Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre bugün Maramra genelinde kuvvetli sağanak gerçekleşiyor. İstanbul, bursa, Kocaeli, Yalova ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'ın kuzey kesimlerinde yağışın kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlar , su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıldı.

Yapılan uyarının ardından bazı ve seferlerinin de edildiği duyuruldu. Vatandaşlar tarafından BUDO, İDO iptal seferler merak ediliyor.

BUDO, İDO iptal seferler duyuruldu! 7 Aralık Pazar olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler

İDO İPTAL SEFERLER 7 ARALIK

İDO tarafından bugün saat 15.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferi dahil olmak üzere 4 seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Konuyla ilgili İDO tarafından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

  • Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.12.2025 11:15
  • Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 07.12.2025 11:30
  • Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 07.12.2025 14:50
  • Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 07.12.2025 15:30
BUDO, İDO iptal seferler duyuruldu! 7 Aralık Pazar olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler

BUDO İPTAL SEFERLER 7 ARALIK

BUDO'nun resmi internet sitesinde BUDO iptal seferlerle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"07.12.2025 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

07.12.2025 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

07.12.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

07.12.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

07.12.2025 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

07.12.2025 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir."

ETİKETLER
#yağış
#meteoroloji
#sel
#ulaşım
#budo
#iptal
#ido
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.