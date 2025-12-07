BUDO, İDO iptal seferler duyuruldu! 7 Aralık Pazar olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre bugün Maramra genelinde kuvvetli sağanak yağış gerçekleşiyor. İstanbul, bursa, Kocaeli, Yalova ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'ın kuzey kesimlerinde yağışın kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlar sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıldı.

Yapılan uyarının ardından bazı BUDO ve İDO seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu. Vatandaşlar tarafından BUDO, İDO iptal seferler merak ediliyor.

İDO İPTAL SEFERLER 7 ARALIK

İDO tarafından bugün saat 15.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferi dahil olmak üzere 4 seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Konuyla ilgili İDO tarafından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.12.2025 11:15

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 07.12.2025 11:30

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 07.12.2025 14:50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 07.12.2025 15:30

BUDO İPTAL SEFERLER 7 ARALIK

BUDO'nun resmi internet sitesinde BUDO iptal seferlerle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"07.12.2025 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

07.12.2025 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

07.12.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

07.12.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

07.12.2025 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

07.12.2025 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir."