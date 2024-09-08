BUDO İstanbul-Bursa deniz seferlerinin 4'ü iptal edildi

08 Eylül 2024 14:48 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 14:49

Bursa ile İstanbul arasındaki BUDO deniz otobüsü seferlerinin 4'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Seferlerinin iptal edilmesinin ardından vatandaşlar hangi BUDO seferlerinin iptal edildiğini araştırmaya başladı.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından iptal edilen seferler ile ilgili duyuru yapıldı.

Resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Bursa-İstanbul ve İstanbul-Bursa arasındaki dört sefer iptal edildi.

BUDO SSEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU, NEDEN?

8 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan 4 BUDO seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Gün içerisinde düzenlenecek olan diğer seferlerin ise iptali konusunda bir açıklama yapılmadı.

BUDO İSTANBUL-BURSA HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

BUDO tarafından yapılan açıklamada iptal edilen seferler ve saatleri şöyle: