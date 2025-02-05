BUDO seferleri iptal mi edildi? İptal edilen vapur seferleri belli oldu
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
05 Şubat 2025 23:53 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 00:06
İstanbul başta olmak üzere Marmara’da devam eden fırtınalı hava şartlarının ardından bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Vatandaşlar iptal edilen İDO ve BUDO seferlerini araştırmaya koyuldu.
Bursa ile İstanbul arasında sefer yapan Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 6 Şubat’taki bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?
İptal edilen BUDO seferleri şöyle sıralandı:
- 07:00 ve 09:30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 08:00 ve 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
- 09:30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
- 10:00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
- 12:55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)
İDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İDO'dan yapılan açıklamada 5 Şubat tarihinde bazı seferlerin iptal edildiği belirtilmişti.
İptal edilen seferler şöyle:
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 05.02.2025 18:30
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 05.02.2025 19:00
Kaynak: TGRT Haber