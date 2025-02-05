BUDO seferleri iptal mi edildi? İptal edilen vapur seferleri belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

05 Şubat 2025 23:53 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 00:06

İstanbul başta olmak üzere Marmara’da devam eden fırtınalı hava şartlarının ardından bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Vatandaşlar iptal edilen İDO ve BUDO seferlerini araştırmaya koyuldu.