BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi

30 Eylül 2024 10:42 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:44

Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan olumsuz hava koşulları sebebiyle Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 07.00 ile 12.25 saatleri arasında yapılacak olan 8 seferi iptal edildi.

BUDO​ tarafından seferlerde aksama olduğunun duyurulmasının ardından Bursa​ (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferlerinin iptal olup olmadığı merak konusu oldu.

BUDO HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 07.00 ile 12.25 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul​ (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 8 deniz otobüsü seferi iptal edildi.

BUDO İPTAL OLAN DENİZ SEFERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bursa Deniz Otobüsleri’nin iptal olan seferlerini BUDO internet sitesinden veya 0850 850 99 16 çağrı merkezinden öğrenebilirsiniz.

BUDO İPTAL OLAN DENİZ SEFERLERİ ÜCRET İADESİ NASIL YAPILIR?

BUDO seferlerinde gidiş-dönüş bilet satın alınma durumunda, gidiş seferinin iptal olması, dönüş seferinin iptalini gerektirmemektedir. Yolcular, dilekleri doğrultusunda, dönüş iadesini asgari seferden son bir saat öncesine kadar alabilirler.