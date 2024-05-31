Bugün 15.00'ten itibaren Yenikapı metrosunun 2 durağı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı çalışmayacak

31 May 2024 14:20 - Güncelleme : 31 May 2024 14:27

Bugün Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamayla beraber Yenikapı - Hacıosman metro hattının kapalı olacağını öğrenen vatandaşlar ne zaman açılacak sorusuna cevap aramaya başladı. Neden çalışmadığı da merak konusu olurken çalışmayacağı saat duyuruldu.

31 Mayıs günü öğlen saatlerinde yapılan paylaşım ile M2 Yenikapı - Hacıosman metro hattının 15.00 itibarıyla kapalı olacağı duyuruldu. Bugün 15.00'dan itibaren kapalı olacak duraklar arasında Taksim ve Şişhane istasyonu yer alırken F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı da hizmet vermeyecek.

NE ZAMAN AÇILACAK?

15.00 itibarıyla kapalı olacak olan hat ve durakların çalışmaya başlayacağı saate ilişkin açıklama yapılmazken ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağı notu düşüldü.