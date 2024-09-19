Bugün 19 Eylül 2024 Resmi Gazete’de 16 ilin vali ataması kararı var

19 Eylül 2024 08:14 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 08:16

Resmi Gazete’de 19 Eylül Perşembe günü yayınında Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre; Manisa, Gümüşhane, Şırnak, Bitlis ve Bolu başta olmak üzere 16 ilin vali ataması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan atama kararlarına göre 12 ilin valisi mülkiye başmüfettişliğine atanırken İstanbul​, Ankara, Bursa ve Hatay’da görevli 5 kaymakam vali​ oldu.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Resmi Gazete’nin 19 Eylül tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre 16 ilin valisi değişti. Yeni vali atanan iller ise şu şekildedir;

Vahdettin Özkan - Manisa

Birol Ekici - Şırnak

Turan Ergün - Artvin

Aydın Baruş - Gümüşhane

İbrahim Akın - Konya

Önder Bakan - Amasya

Ali Çalgan - Çorum

Tülay Baydar Bilgihan - Burdur

Mehmet Fatih Çiçekli - Karaman

Abdullah Erin - Isparta

Rahmi Doğan - Sakarya

Uğur Turan - Kırklareli

Ahmet Karakaya - Bitlis

Murat Sefa Demiryürek - Kırşehir

Abdulaziz Aydın - Bolu

Naci Aktaş - Uşak

GÖREVDEN ALINAN İSİMLER KİMLER?

19 Eylül Perşembe günü yayımlanan atama kararlarına göre 12 ilin valisi mülkiye başmüfettişliğine atanırken İstanbul, Ankara, Bursa ve Hatay’da görevli 5 kaymakam vali oldu.

Görevden alınan isimler ise şu şekildedir;

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Burdur Valisi Türker Öksüz, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Manisa Valisi Enver Ünsal ve Şırnak Valisi Cevdet Atay görevden alınarak Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.