Bugün açıklanan YAŞ kararlarına göre Kadir Yıldız, Oramiralliğe terfi etti

01 Ağustos 2024 15:43 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 15:47

Türkiye'nin gündeminde yer alan YAS kararları bugün öğlen saatlerinde belli olurken Kadir Yıldız hangi göreve terfi etti araştırılırken hayatına dair bilgileri haberimizde derledik.

KADİR YILDIZ KİMDİR?

28 Şubat 1963 tarihinde dünyaya gelen isim, Kırklareli'nde doğdu. 1984 yılında Deniz Harp Okulundan mezun olurken Deniz Harp Akademisinde kurmay subaylık eğitimi aldı.

KADİR YILDIZ RÜTBESİ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Yapılan açıklamaya göre Yıldız'ın rütbesi değişti.

Karar şöyle açıklandı:

"Dz.K.K.lığından Koramiral Kadir YILDIZ Oramiralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller Tevfik ALGAN ve Gültekin YARALI Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiraller Mustafa KAYA ve Yalçın PAYAL Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneral Yaşar KADIOĞLU Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."