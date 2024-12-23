Bugün Adana'da yağmur var mı? 23 Aralık MGM Adana hava durumu raporu

23 Aralık 2024 14:27 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 14:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün ve yarın Adana'da hava durumu tahminini öğrenebiliyoruz. 23 Aralık günü Adana'da erken saatlerde başlayan yağmur sonrasında vatandaşlar yağmurun devam edeceği saati araştırdı.

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Bugün sabah erken saatlerde Adana​'da etkili olan yağmurlu hava sonrası vatandaşlar yarının hava durumunu araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü​ verileri aracılığıyla gün içinde havanın nasıl olacağını öğrenebiliyoruz.

BUGÜN ADANA'DA YAĞMUR​ VAR MI 23 ARALIK​ PAZARTESİ?

23 Aralık günü 09.00 civarında başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Günün hava durumu tahminine göre Adana'da yağış​ devam edecek. MGM verilerine bakıldığında bugün Adana'da yağış tüm gün etkili olurken 24 Aralık günü de devam edecek.

Bugün bölge genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur ve yüksek yerlerde karla karışık yağmur beklentisi var.

23 Aralık Pazartesi günü Adana, Mersin’in doğusu (Toroslar, Akdeniz, Çamlıyayla, Tarsus), Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

MGM verilerine göre bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Yalova, İstanbul, Karaman ve Çorum çevresinde yağış devam ederken kıyılarda gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli olarak rüzgar beklentisi olurken iç ve doğu kısımlarda don olayı öngörüldü.