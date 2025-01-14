Bugün Bahar var mı? Yeni bölüm tarihi belli oldu

14 Ocak 2025 09:10 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 09:17

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar, yeni yıl haftası sebebiyle yeni bölüm yayınlamamıştı. Seyirciler ise yeni bölümün yayınlanacağı tarihi bekliyordu. 14 Ocak Salı akşamının yayın akışı paylaşıldı.

Demet Evgar​'ın başrolünde yer aldığı Bahar​'ın yayınlanacağı tarih seyircinin gündeminde yer alıyordu. Bu akşamın yayın akışına göre dizinin yeni bölüm yayınlayıp yayınlamayacağı netleşti.

BUGÜN BAHAR VAR MI 14 OCAK SALI?

Bu akşamın yayın akışına göre Bahar, yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Dizi yeni yıl haftasından dolayı yeni bölümünü geçtiğimiz hafta yayınlamamıştı.

Seyirciyi sevindiren haber geldi. Bahar bugün yeni bölümle izleyici karşısına çıkıyor.

BU AKŞAM BAHAR VAR MI?

Bu akşamın yayın akışına göre dizinin yeni bölümü 20.00'de Show TV​ ekranlarında yer alacak. Kısa sürede büyük izleyici kitlesine ulaşan dizide yaşananlar yakından takip ediliyor.

Heyecanla beklenen yeni bölüm bugün yayınlanıyor.

14 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Bahar