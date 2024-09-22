Bugün başlayacak DEHA dizisinin oyuncular arasında Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Melis Sezen yer alıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

22 Eylül 2024 12:39 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 12:51

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan DEHA dizisinin ne zaman başlayacağı açıklandı. Oyuncu kadrosu da belli olan dizinin ilk bölümü bu akşam yayınlanacak.

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Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Umut Aral'ın oturduğu ve senaryosunu Damla Serim'in yazdığı DEHA dizisinin ne zaman başlayacağı açıklandı. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosunda kimlerin olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. DEHA DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? Deha dizisinin ilk bölümü bu akşam (22 Eylül 2024) saat 20.00'da yayınlanacak. DEHA DİZİSİ OYUNCULARI KİM? Dizinin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli (Devran), Uğur Polat (İskender), Taner Ölmez (Cesur), Onur Saylak (Ali Haydar), Melis Sezen (İmre), Ahsen Eroğlu (Esme), Seda Akman (Aysel), Zuhal Gencer (Gülce), Umurcan Ütebay (Yaman), Oğulcan Arman Uslu (Ferman), Eylül Ersöz (Ceylan), Çağan Efe Ak (Boran), Emel Göksu (Cavidan), Taner Rumeli (Karga) ve Cenk Kangöz (Hakim) yer alıyor. İlgili Haberler Aras Bulut İynemli sette rahatsızlandı! Deha dizisinin çekimleri durdu