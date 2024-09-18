Bugün başlayan 2024 DGS tercihleri 24 Eylül saat 23.59'da bitecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

18 Eylül 2024 15:43 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 15:43

ÖSYM tarafından 30 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen DGS sınavının tercihlerinin ne zaman yapılacağı gündem oldu. Konuyla ilgili ÖSYM sosyal medya hesabından açıklama yaptı. DGS sınavının tercihlerinin ne zaman biteceği belli oldu.

Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinde okuyan ve dört yıllığa tamamlamak isteyen öğrenciler 30 Haziran 2024 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı​'na (DGS) girdi. Sınavın sona ermesinin ardından 2024 DGS​ tercihlerinin ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak edilmeye başlandı. 2024 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre 2024 DGS sınavının tercihleri bugün başladı. Adayların 24 Eylül 2024 saat 23.59'a kadar tercihlerini tamamlamaları gerekiyor. 2024 DGS TERİCHLERİ NASIL YAPILIR? DGS sınavına giren adaylar tercihlerini bireysel olarak T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yaparak gerçekleştirebilecekler. ÖSYM adayların tercih yapmadan önce kılavuzu kontrol etmelerini ve üniversitelerin gerekliliklerine dikkat etmeleri gerektiğini de belirtti. 2024-DGS: Tercihlerin Alınmasıhttps://t.co/7wgu0yYcenpic.twitter.com/n9zyuJHwof — ÖSYM (@OSYMbaskanligi)