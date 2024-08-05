Bugün başlayan 2025 hac kayıtlarının başvuru ücreti belli oldu

05 Ağustos 2024 08:45 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 08:54

e-Devlet üzerinden yapılacak olan 2025 ön kayıtları ve kayıt yenilemeleri bugün itibarıyla başlıyor.

Binlerce hacı adayının merakla beklediği başvuru dönemi 5 Ağustos itibarıyla başlarken e–Devlet üzerinden başvurular alınacak.

2025 HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, başvuruların başlayacağını şu sözlerle duyurmuştu:

"Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecekler"

5 Ağustos 2024 tarihinde başlayan dönem 16 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

0-12 aralığında çocuklarını hacca götürmek isteyenler ise ön kayıt yapabilirken gruplarına ekleyebilecek. Grup birlikteliğinin 7 kişi ile sınırlı olmasından dolayı akrabalık bağı 7'den fazla olanlar akraba olduklarını belli eden belge ile beraber müracaat edebilecek.

HAC KAYIT YENİLEME BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALAR 2025

Başvuru ön kayıt ücreti 750 TL olurken anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılacak. Anlaşmalı bankalar şöyle:

Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım.