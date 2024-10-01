Bugün başlayan ALES 3 başvuru ücreti 490 TL olarak belirlendi

01 Ekim 2024 12:27 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 12:31

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre bugün itibarıyla ALES 3 başvuruları başladı. Sınava girecek olan adaylar başvuruların nereden, nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan sınavın başvuru ücreti de netleşti.

1 Ekim itibarıyla başlayan ALES​ başvurular 9 Ekim'e kadar sürecek.

Binlerce kişinin katılım sağlayacağı sınav başvuru​ 2024 ücreti de belli oldu. Adaylar, işlemlerini ÖSYM sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.

ALES 3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2024 yılında 17 Kasım'da uygulanacak olan sınava kısa süre kala başvuru ücreti de adayların gündemine yerleşti. Belirlenen ücrete göre sınava girecek olanlar 490 TL ödeme yapacak.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Bu yıl 490 TL olan ücretler e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" kısmında ödenebilirken banka aracılığıyla da yatırılacak. Ödemenin yatırılacağı bankalar şöyle:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık

ALES BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvurular 1 Ekim itibarıyla başlarken 9 Ekim'e kadar sürecek. Başvuru yapacak olan adaylar ÖSYM sitesi üzerinden işlemlerini tamamlayacak ve sınav gününü bekleyecek.

BAŞVURULAR NEREDEN, NASIL YAPILIR?

17 Kasım'da sınava girecek olanlar ÖSYM ais sitesi üzerinden veya ÖSYM Aday​ İşlemleri Mobil uygulama üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.