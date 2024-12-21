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Bugün Beşiktaş'ın maçı var mı? 21 Aralık Süper Lig'de maç takvimi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
21 Aralık 2024 17:18 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 17:24
Bugün Beşiktaş&#039;ın maçı var mı? 21 Aralık Süper Lig&#039;de maç takvimi

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor. Siyah beyazlı ekibin maç takvimine göre bugün maçının saati ve kanalı belli oldu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de Beşiktaş'ın maçı olup olmadığı gündemde. Beşiktaş Süper Lig'de 25 puan ile 6. sırada yer alıyor.

BUGÜN BEŞİKTAŞ'IN MAÇI VAR MI 21 ARALIK?

21 Aralık Cumartesi maç takvimine göre Beşiktaş'ın bugün Alanyaspor ile maçı var. Siyah beyazlı ekip bu akşam Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

İki takım 17. kez mücadele edecek. 16 maçın 10 tanesini BJK kazanırken 3 tanesini Alanyaspor kazandı. 3 tanesi ise beraberlik ile sonuçlandı.

Bugün Beşiktaş'ın maçı var mı? 21 Aralık Süper Lig'de maç takvimi - 1. Resim

BJK - ALANYASPOR MUHTEMEL 11 KADROSU

Bu akşam oynanacak olan müsabakada Tayyi̇p Talha Sanuç kart cezası dolayısıyla forma giymeyecek. 

Muhtemel kadro şöyle:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Zainutdinov, Al-Musrati, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Muçi, Semih Kılıçsoy.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Augusto, Efecan Karaca, Cordova.

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Kaynak: TGRT Haber

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