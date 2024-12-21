Bugün Beşiktaş'ın maçı var mı? 21 Aralık Süper Lig'de maç takvimi

21 Aralık 2024 17:18 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 17:24

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor. Siyah beyazlı ekibin maç takvimine göre bugün maçının saati ve kanalı belli oldu.

Beşiktaş - Alanyaspor maçı muhtemel 11’leri belli oldu mu? Karşılaşmanın maç kadrosu bekleniyor

Beşiktaş - Alanyaspor maçı muhtemel 11’leri belli oldu mu? Karşılaşmanın maç kadrosu bekleniyor

Sivasspor - Samsunspor maçının yayınlandığı kanal ve muhtemel kadro belli oldu

Sivasspor - Samsunspor maçının yayınlandığı kanal ve muhtemel kadro belli oldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de Beşiktaş'ın maçı olup olmadığı gündemde. Beşiktaş Süper Lig'de 25 puan ile 6. sırada yer alıyor.

BUGÜN BEŞİKTAŞ'IN MAÇI VAR MI 21 ARALIK?

21 Aralık Cumartesi maç takvimine göre Beşiktaş'ın bugün Alanyaspor ile maçı var. Siyah beyazlı ekip bu akşam Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

İki takım 17. kez mücadele edecek. 16 maçın 10 tanesini BJK kazanırken 3 tanesini Alanyaspor kazandı. 3 tanesi ise beraberlik ile sonuçlandı.

BJK - ALANYASPOR MUHTEMEL 11 KADROSU

Bu akşam oynanacak olan müsabakada Tayyi̇p Talha Sanuç kart cezası dolayısıyla forma giymeyecek.

Muhtemel kadro şöyle: