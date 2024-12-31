Bugün borsa saat kaçta kapanıyor? 31 Aralık çalışma saatleri

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

31 Aralık 2024 15:36 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 15:50

Borsa bugün saat kaça kadar açık belli oldu. Bugün Borsa İstanbul'da işlem yapacak olanlar kapanacağı ve açılacağı saati merak ederken 31 Aralık Salı çalışma saatleri netleşti.

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1 Ocak​ Çarşamba günü resmi tatil​ olurken borsada işlemlerini gerçekleştirecek olanlar saat kaçta kapandığını araştırmaya başladı. 31 Aralık​ günü resmi tatiller takviminde yer almadığı için BİST​ tam gün işlem alacak. BUGÜN BORSA​ SAAT KAÇTA KAPANIYOR? Yeni yıla gireceğimiz 31 Aralık Salı günü Borsa İstanbul tam gün olarak hizmet verecek. Bugünün resmi tatil olmamasından dolayı çalışma saatlerinde değişiklik olmayacak. BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ 09.40 – 09.55: Açılış Seansında Tek Fiyatla Emir Toplama 09.55 – 10.00: Fiyat Belirleme ve İşlem 10.00 – 13.00: Sürekli İşlem 13.00 – 13.55: Tek Fiyat Seansı (Gün Ortası) 13.55 – 14.00: Eşleştirme/Fiyat Belirleme 14.00 – 18.00: Sürekli İşlem İlgili Haberler Borsada işlem yapacaklar dikkat! Yılbaşı tatili nedeniyle işlem günleri değişiyor