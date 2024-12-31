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Bugün borsa saat kaçta kapanıyor? 31 Aralık çalışma saatleri

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
31 Aralık 2024 15:36 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 15:50
Bugün borsa saat kaçta kapanıyor? 31 Aralık çalışma saatleri

Borsa bugün saat kaça kadar açık belli oldu. Bugün Borsa İstanbul'da işlem yapacak olanlar kapanacağı ve açılacağı saati merak ederken 31 Aralık Salı çalışma saatleri netleşti.

1 Ocak​ Çarşamba günü resmi tatil​ olurken borsada işlemlerini gerçekleştirecek olanlar saat kaçta kapandığını araştırmaya başladı. 31 Aralık​ günü resmi tatiller takviminde yer almadığı için BİST​ tam gün işlem alacak.

BUGÜN BORSA​ SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Yeni yıla gireceğimiz 31 Aralık Salı günü Borsa İstanbul tam gün olarak hizmet verecek. Bugünün resmi tatil olmamasından dolayı çalışma saatlerinde değişiklik olmayacak.

Bugün borsa saat kaçta kapanıyor? 31 Aralık çalışma saatleri - 1. Resim

BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ 

09.40 – 09.55: Açılış Seansında Tek Fiyatla Emir Toplama

09.55 – 10.00: Fiyat Belirleme ve İşlem

10.00 – 13.00: Sürekli İşlem

13.00 – 13.55: Tek Fiyat Seansı (Gün Ortası)

13.55 – 14.00: Eşleştirme/Fiyat Belirleme

14.00 – 18.00: Sürekli İşlem

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Kaynak: TGRT Haber
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