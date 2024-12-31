Bugün borsa saat kaçta kapanıyor? 31 Aralık çalışma saatleri
Borsa bugün saat kaça kadar açık belli oldu. Bugün Borsa İstanbul'da işlem yapacak olanlar kapanacağı ve açılacağı saati merak ederken 31 Aralık Salı çalışma saatleri netleşti.
1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olurken borsada işlemlerini gerçekleştirecek olanlar saat kaçta kapandığını araştırmaya başladı. 31 Aralık günü resmi tatiller takviminde yer almadığı için BİST tam gün işlem alacak.
BUGÜN BORSA SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
Yeni yıla gireceğimiz 31 Aralık Salı günü Borsa İstanbul tam gün olarak hizmet verecek. Bugünün resmi tatil olmamasından dolayı çalışma saatlerinde değişiklik olmayacak.
BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ
09.40 – 09.55: Açılış Seansında Tek Fiyatla Emir Toplama
09.55 – 10.00: Fiyat Belirleme ve İşlem
10.00 – 13.00: Sürekli İşlem
13.00 – 13.55: Tek Fiyat Seansı (Gün Ortası)
13.55 – 14.00: Eşleştirme/Fiyat Belirleme
14.00 – 18.00: Sürekli İşlem