Bugün Ebru Baki'nin yerine Sözcü TV'de Damla Doğan Tuncel yer aldı (14 Kasım)

14 Kasım 2024 09:50 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 09:55

Televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz Ebru Baki Sözcü TV ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. 14 Kasım Perşembe günü programda yer almaması üzerine ayrılıp ayrılmadığı da merak edildi. Damla Doğan Tuncel, bugün programın sunuculuğunu üstlendi.

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Sözcü TV ekranlarında yayınlanan Ebru Baki İle Para Politika programı her sabah 08.45'te izleyicisi ile buluşuyor.

Vatandaşlar bugün Ebru Baki'yi sunucu koltuğunda göremeyince programdan neden olmadığını araştırdı.

EBRU BAKİ SÖZCÜ TV'DEN AYRILDI MI, NEDEN YOK?

Ebru Baki İle Para Politika programı devam ediyor. Baki, 13 Kasım Çarşamba günü ekranlara gelirken bugün Para Politika programını Damla Doğan Tuncel sundu.

Baki'nin bugün ekranlara neden yer almadığı henüz bilinmezken herhangi bir açıklama gelmedi. Bugün programın konukları arasında Deniz Zeyrek ve Dr. Şeref Oğuz yer aldı. Baki geçtiğimiz günlerde de programda yer almamıştı. Yarın yeniden seyirci ile buluşması bekleniyor.

DAMLA DOĞAN TUNCEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2007 yılında Robert Koleji'nde lise eğitimini alan isim Boğaziçi Üniversitesi Siyasi Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü tamamladı.

TRT Türk kanalında editör olarak meslek hayatına başlamasının ardından çeşitli yerlerde staj yaptı.

Şu an ise Sözcü Tv ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor.