Bugün Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak

26 Eylül 2024 14:22 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 14:31

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı lacivertli takım bu akşam rakibi ile karşı karşıya gelecek. 26 Eylül maç takvimine göre bugün Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mücadeleleri oynanacak.

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Fenerbahçe​, bugün Union Saint-Gilloise​ ile karşılaşacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği maça saatler kala hangi kanaldan, nereden izleneceği de taraftarın gündeminde yer aldı.

BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI HANGİ KANALDA?

26 Eylül akşamı oynanacak olan FB - Union Saint-Gilloise müsabakası TRT 1​ ve tabii ekranları üzerinden yayınlanacak.

Karşılaşmanın hakemi Benoit Bastien olurken yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlenecek.

Dördüncü hakem Mathieu Vernice olurken VAR'da Bastien Dechepy olacak.

BUGÜN FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI VAR MI, SAAT KAÇTA?

Türkiye'yi Avrupa'da Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise takımı ile mücadele edecek. Günün Avrupa Ligi​ programına göre Fenerbahçe'nin maçı bulunuyor.

Karşılaşma 19.45'te başlayacak ve Şükrü Saraçoğlu Stadyumu​'nda oynanacak. Milyonlarca taraftarın katılım sağlaması beklenen müsabakanın biletleri de kısa sürede satın alınmıştı. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.

FB AVRUPA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Mücadeleyi takip etmek isteyenler TRT 1 ekranlarında canlı olarak izleyebilecek. Bu akşam ligde oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalları şöyle:

Fenerbahçe – St.Gilloise | 19.45 | TRT 1

Malmö – Rangers | 19.45 | tabii Spor

Ajax – Beşiktaş | 22.00 | TRT 1

Roma – Athletic Bilbao | 22.00 | tabii Spor 1

Braga – Maccabi Tel Aviv | 22.00 | tabii Spor 4

Eintracht Frankfurt – Viktoria Plzen | 22.00 | tabii Spor 3

Lyon – Olympiakos | 22.00 | tabii Spor 2

Tottenham – Karabağ | 22.00 | CBC Sport, tabii Spor