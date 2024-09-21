Bugün Fenerbahçe’nin Galatasaray ile maçı var

21 Eylül 2024 17:56 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 18:01

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Trendyol Süper Lig'de bu akşamın maç programı belli oldu. Geçen sezon ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin bugün maçı var mı, kiminle netleşti.

Fenerbahçe en son 2013-2014 sezonunda şampiyon oldu

Fenerbahçe en son 2013-2014 sezonunda şampiyon oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig​'de oynanacak olan maçların saatini ve tarihini duyurdu. 6. haftada oynanacak olan müsabakalar belli olurken FB maçı var mı, yok mu öğrenebiliyoruz.

BUGÜN FENERBAHÇE​'NİN MAÇI VAR MI 21 EYLÜL?

21 Eylül Cumartesi günü sarı lacivertli ekibin ezeli rakibi Galatasaray​ ile müsabakası var. Karşılaşma 20.00'da başlayacak.

Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan olarak belirlenirken yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek.

FB- GS derbisinin VAR hakemi ise Onur Özütoprak oldu.

FB - GS DERBİSİ NEREDEN İZLENİR?

Bu akşam oynanacak olan derbiyi izlemek isteyenler nereden izleyebilirim merak ediyordu.

Müsabaka Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.