Bugün Fenerbahçe’nin Galatasaray ile maçı var
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Trendyol Süper Lig'de bu akşamın maç programı belli oldu. Geçen sezon ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin bugün maçı var mı, kiminle netleşti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de oynanacak olan maçların saatini ve tarihini duyurdu. 6. haftada oynanacak olan müsabakalar belli olurken FB maçı var mı, yok mu öğrenebiliyoruz.
BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI VAR MI 21 EYLÜL?
21 Eylül Cumartesi günü sarı lacivertli ekibin ezeli rakibi Galatasaray ile müsabakası var. Karşılaşma 20.00'da başlayacak.
Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan olarak belirlenirken yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek.
FB- GS derbisinin VAR hakemi ise Onur Özütoprak oldu.
FB - GS DERBİSİ NEREDEN İZLENİR?
Bu akşam oynanacak olan derbiyi izlemek isteyenler nereden izleyebilirim merak ediyordu.
Müsabaka Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe’nin son maçları çok iyi gitmişti umarım bugün de kazanırlar