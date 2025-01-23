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Bugün Fenerbahçe’nin maçı var mı?

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
23 Ocak 2025 11:46 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:49
Bugün Fenerbahçe’nin maçı var mı?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de yarışını sürdürüyor. Futbolseverler bu akşam Fenerbahçe'nin maç programını araştırmaya başladı.

Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar ve Avrupa Ligi'nde yarış devam ediyor. 23 Ocak Perşembe akşamı programına göre Fenerbahçe, Lyon ile mücadele edecek.

BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI VAR MI?

23 Ocak Perşembe akşamı Fenerbahçe, Lyon ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 20.45'te başlayacak. FB ligde 21. sırada yer alırken 8 puana sahip.

Olimpik Lyon ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 4. sıraya yerleşti.

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FB MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Bugün Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabaka TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmarı TRT 1 aracılığıyla izleyebilecek.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar şöyle:

20:45 | AZ Alkmaar - Roma | tabii Spor

20:45 | Bodo Glimt - Maccabi Tel Aviv | tabii Spor

20:45 | Porto - Olympiakos | tabii Spor

20:45 | Fenerbahçe - Lyon | TRT 1

20:45 | Hoffenheim - Tottenham | tabii Spor

20:45 | Malmö - Twente | tabii Spor

20:45 | Viktoria Plzen - Anderlecht | tabii Spor

Bugün Fenerbahçe’nin maçı var mı? - 2. Resim

20:45 | Karabağ - FCSB | CBC Sport | tabii Spor

23:00 | Elfsborg - Nice | tabii Spor

23:00 | Eintracht Frankfurt - Ferencvaros | tabii Spor

23:00 | Lazio - Real Sociedad | TRT Spor | tabii Spor

23:00 | Ludogorets - Midtjylland | tabii Spor

23:00 | Manchester Utd - Glasgow Rangers | CBC Sport | tabii Spor

23:00 | PAOK - Slavia Prag | tabii Spor

23:00 | RFS - Ajax | tabii Spor

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Kaynak: TGRT Haber

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