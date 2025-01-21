Bugün Galatasaray maçı var mı? 21 Ocak karşılaşma takvimi

21 Ocak 2025 13:50 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 13:55

21 Ocak Salı günü Şampiyonlar ve Avrupa Ligi'nde mücadeleler sürüyor. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Dinamo Kiev ile 18.30'da karşılaşacak. Taraftarlar bugün maç olup olmadığını araştırmaya başladı.

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı nerede oynanacak? Stadyuma akın edilmesi bekleniyor

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı nerede oynanacak? Stadyuma akın edilmesi bekleniyor

Galatasaray - Dinamo Kiev maç kadrosu ve muhtemel 11! Kimlerin eksik olduğu belli oldu

Galatasaray - Dinamo Kiev maç kadrosu ve muhtemel 11! Kimlerin eksik olduğu belli oldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Heyecanla beklenen müsabakaya kısa süre kala Galatasaray maç programı da gündeme geldi.

BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?

21 Ocak Salı maç programına göre Galatasaray bugün Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Avrupa Ligi'nde henüz puanı olmayan Dinamo Kiev, Galatasaray karşısında puan almayı hedefliyor.

GS MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Galatasaray - Dinamo Kiev müsabakası TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. İzlemek isteyenler TRT 1 kanalından şifresiz ve canlı olarak izleyebilecek.

BUGÜNÜN MAÇ PROGRAMI

21 Ocak Salı akşamı oynanacak olan müsabakaların programı belli oldu. Takvime göre bu akşamın maçları şöyle:

UEFA Avrupa Ligi

18:30 | Galatasaray - Dinamo Kiev | TRT 1

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 | Atalanta - Sturm Graz | TRT Spor

20:45 | Monaco - Aston Villa | tabii Spor

23:00 | Atletico Madrid - Bayer Leverkusen | tabii Spor 2

23:00 | Benfica - Barcelona | tabii Spor

23:00 | Bologna - B.Dortmund | tabii Spor 3

23:00 | Club Brugge - Juventus | TRT Spor

23:00 | Kızılyıldız - PSV | tabii Spor 4

23:00 | Liverpool - Lille | tabii Spor 1

23:00 | Slovan Bratislava - Stuttgart | tabii Spor 5

İngiltere Championship

22:45 | Swansea - Sheffield Utd

İngiltere EFL League 1

22:45 | Bolton - Charlton Athletic

İngiltere EFL League 2

22:45 | Harrogate Town - Colchester