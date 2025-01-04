Bugün Galatasaray maçı var mı? 4 Ocak maç takvimi
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken devre arası sona erdi. 4 Ocak Süper Lig maç programına göre Galatasaray'ın maçının saati ve kanalı araştırıldı.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Ligde ilk yarı sona ererken ikinci yarı 3 Ocak itibarıyla başladı.
Sarı kırmızılı ekibin maç programı ise gündemde.
BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI 4 OCAK?
4 Ocak Cumartesi maç programına göre Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 17. hafta maçlarının tamamlanmasıyla beraber devre arası başlamıştı.
3 Ocak itibarıyla ikinci yarı başladı.
GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu akşam oynanacak olan müsabaka Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İzlemek isteyenler Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarından takip edebilecek.