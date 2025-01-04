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Bugün Galatasaray maçı var mı? 4 Ocak maç takvimi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
04 Ocak 2025 14:52 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 14:58
Bugün Galatasaray maçı var mı? 4 Ocak maç takvimi

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken devre arası sona erdi. 4 Ocak Süper Lig maç programına göre Galatasaray'ın maçının saati ve kanalı araştırıldı.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig​'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Ligde ilk yarı sona ererken ikinci yarı 3 Ocak itibarıyla başladı.

Sarı kırmızılı ekibin maç programı ise gündemde.

BUGÜN GALATASARAY​'IN MAÇI​ VAR MI 4 OCAK?

4 Ocak Cumartesi​ maç programına göre Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 17. hafta maçlarının tamamlanmasıyla beraber devre arası başlamıştı.

3 Ocak itibarıyla ikinci yarı başladı.

Bugün Galatasaray maçı var mı? 4 Ocak maç takvimi - 1. Resim

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam oynanacak olan müsabaka Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İzlemek isteyenler Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarından takip edebilecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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