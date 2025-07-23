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 | Sumru Tarhan

Bugün Galatasaray'ı maçı var mı? Program belli oldu

Trendyol Süper Lig'de sezon ara devam ederken taraftarlar hazırlık maçlarını yakından takip ediyor. Bugün oynanacak olan hazırlık maçlarının programı belli oldu. Futbolseverler bugün Galatasaray'ın maçının olup olmadığına dair araştırmalara başladı.

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Bugün Galatasaray'ı maçı var mı? Program belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 13:40

Geçen sezonun şampiyonu olan , Avusturya kampında çalışmalarını sürdürüyor. Yeni transferler ile adından söz ettiren sarı kırmızılı ekibin hazırlık maç programı da duyuruldu.

BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan Galatasaray, bugün ile karşılaşacak. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da gerçekleşecek olan maç 20.30'da başlayacak.

Bugün Galatasaray'ı maçı var mı? Program belli oldu

Cagliari maçının ardından Türkiye'ye dönecek olan sarı kırmızılı ekip hazırlıklarına tesislerde sürdürecek. GS, RAMS Park'ta iki hazırlık karşılaşması oynarken ilk maç 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg ile olacak. İkinci maç ise 2 Ağustos Cumartesi günü de takımı Lazio ile oynanacak.

Bugün Galatasaray'ı maçı var mı? Program belli oldu

GS HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

sezon arasında Galatasaray, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile mücadele edecek. 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmalar sürerken bugün sarı kırmızılı ekibin maçı S Sport Plus'tan canlı olarak takip edecek.

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ETİKETLER
#galatasaray
#süper lig
#cagliari
#serie a
#hazırlık maçı
#Avusturya Kampı
#Aktüel
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