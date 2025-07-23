Bugün Galatasaray'ı maçı var mı? Program belli oldu

Geçen sezonun şampiyonu olan Galatasaray, Avusturya kampında çalışmalarını sürdürüyor. Yeni transferler ile adından söz ettiren sarı kırmızılı ekibin hazırlık maç programı da duyuruldu.

BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan Galatasaray, bugün Cagliari ile karşılaşacak. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da gerçekleşecek olan maç 20.30'da başlayacak.

Cagliari maçının ardından Türkiye'ye dönecek olan sarı kırmızılı ekip hazırlıklarına tesislerde sürdürecek. GS, RAMS Park'ta iki hazırlık karşılaşması oynarken ilk maç 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg ile olacak. İkinci maç ise 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile oynanacak.

GS HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig sezon arasında Galatasaray, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile mücadele edecek. 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmalar sürerken bugün sarı kırmızılı ekibin maçı S Sport Plus'tan canlı olarak takip edecek.