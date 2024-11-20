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Bugün Galatasaray’ın maçı var m? Bodrumspor ile karşılaşacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
20 Kasım 2024 11:30 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 11:34
Bugün Galatasaray’ın maçı var m? Bodrumspor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Galatasaray'ın bu hafta oynayacağı maç gündeme geldi. Milli ara 11 Kasım'da başlamıştı. Sona ermesiyle beraber taraftarlar Galatasaray'ın maç programını araştırmaya başladı.

Trendyol Süper Lig​'de heyecan sürerken Galatasaray​'ın maçının ne zaman oynanacağı da taraftarın gündemine geldi.

Uluslar Ligi müsabakaları nedeniyle ligde milli ara olurken sarı kırmızılı ekip karşılaşma oynamadı.

BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?

20 Kasım​ Çarşamba günü takvimine göre Galatasaray'ın müsabakası bulunmuyor.

GS, Cumartesi günü Bodrumspor​ ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka 19.00'da başlıyor.

Bugün Galatasaray’ın maçı var m? Bodrumspor ile karşılaşacak - 1. Resim

20 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Ligde milli ara sona erdi. Yeni hafta karşılaşma takvimi belli olurken 20 Kasım'da oynanacak olan maçlar şöyle:

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Twente – Real Madrid | 20.45 

Wolfsburg – Galatasaray | 20.45

Bragantino – Sao Paulo | 22.30

Chelsea – Celtic | 23.00

Lyon – Roma | 23.00

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Kaynak: TGRT Haber
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