Bugün Galatasaray’ın maçı var mı? 23 Kasım Süper Lig programı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

23 Kasım 2024 17:17 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 17:24

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken bugün Galatasaray'ın maçının olup olmadığı merak konusu oldu. 23 Kasım Cumartesi günü programına göre bu akşam oynanacak olan müsabakalar netleşti.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig​'de heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışı son hızla sürerken Galatasaray​'ın maçı var mı araştırıldı. TFF tarafından paylaşılan takvime göre bugün GS - Bodrumspor​ maçı oynanacak. BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI? 23 Kasım Cumartesi günü Galatasaray'ın Bodrumspor ile karşılaşması ekranlara gelecek. Bugünün takvimine göre sarı kırmızılı ekibin maçı bulunuyor. GALATASARAY - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Süper Lig'de bugün oynanacak olan müsabaka Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından maçı izleyebilecek. BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? Günün programı şöyle: Trendyol 1. Lig Keçiörengücü – Manisa FK​ | 13.30 | TRT Spor, Bein Sports​ Max 1, beIN Sports Tod TV Y.Malatyaspor – İstanbulspor | 13.30 | tabii Spor 6, Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV Boluspor – Şanlıurfaspor | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV Gaziantep FK – Rams Başakşehir | 16.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV Bodrumspor – Galatasaray | 19.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV Trendyol Süper Lig Eyüpspor – Ç.Rizespor | 13.30 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV Kayserispor – Fenerbahçe | 16.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV Gençlerbirliği – Ankaragücü | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV İlgili Haberler Bugün maç var mı? 23 Kasım Süper Lig, TFF 3. Lig müsabakalarının saati duyuruldu Fenerbahçe - Kayserispor maçında kimler eksik? Karşılaşmanın muhtemel 11 kadrosu