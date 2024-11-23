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Bugün Galatasaray’ın maçı var mı? 23 Kasım Süper Lig programı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
23 Kasım 2024 17:17 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 17:24
Bugün Galatasaray’ın maçı var mı? 23 Kasım Süper Lig programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken bugün Galatasaray'ın maçının olup olmadığı merak konusu oldu. 23 Kasım Cumartesi günü programına göre bu akşam oynanacak olan müsabakalar netleşti.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig​'de heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışı son hızla sürerken Galatasaray​'ın maçı var mı araştırıldı.

TFF tarafından paylaşılan takvime göre bugün GS - Bodrumspor​ maçı oynanacak.

BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?

23 Kasım Cumartesi günü Galatasaray'ın Bodrumspor ile karşılaşması ekranlara gelecek.

Bugünün takvimine göre sarı kırmızılı ekibin maçı bulunuyor.

Bugün Galatasaray’ın maçı var mı? 23 Kasım Süper Lig programı belli oldu - 1. Resim

GALATASARAY -  BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de bugün oynanacak olan müsabaka Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Taraftarlar Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından maçı izleyebilecek.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Günün programı şöyle:

Trendyol 1. Lig

Keçiörengücü – Manisa FK​ | 13.30 | TRT Spor, Bein Sports​ Max 1, beIN Sports Tod TV

Bugün Galatasaray’ın maçı var mı? 23 Kasım Süper Lig programı belli oldu - 2. Resim

Y.Malatyaspor – İstanbulspor | 13.30 | tabii Spor 6, Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV

Boluspor – Şanlıurfaspor | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV

Gaziantep FK – Rams Başakşehir | 16.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Bodrumspor – Galatasaray | 19.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

Trendyol Süper Lig

Eyüpspor – Ç.Rizespor | 13.30 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Kayserispor – Fenerbahçe | 16.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

Gençlerbirliği – Ankaragücü | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

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Kaynak: TGRT Haber
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