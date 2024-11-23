Bugün Galatasaray’ın maçı var mı? 23 Kasım Süper Lig programı belli oldu
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken bugün Galatasaray'ın maçının olup olmadığı merak konusu oldu. 23 Kasım Cumartesi günü programına göre bu akşam oynanacak olan müsabakalar netleşti.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışı son hızla sürerken Galatasaray'ın maçı var mı araştırıldı.
TFF tarafından paylaşılan takvime göre bugün GS - Bodrumspor maçı oynanacak.
BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?
23 Kasım Cumartesi günü Galatasaray'ın Bodrumspor ile karşılaşması ekranlara gelecek.
Bugünün takvimine göre sarı kırmızılı ekibin maçı bulunuyor.
GALATASARAY - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'de bugün oynanacak olan müsabaka Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Taraftarlar Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından maçı izleyebilecek.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Günün programı şöyle:
Trendyol 1. Lig
Keçiörengücü – Manisa FK | 13.30 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
Y.Malatyaspor – İstanbulspor | 13.30 | tabii Spor 6, Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV
Boluspor – Şanlıurfaspor | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
Gaziantep FK – Rams Başakşehir | 16.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Bodrumspor – Galatasaray | 19.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Trendyol Süper Lig
Eyüpspor – Ç.Rizespor | 13.30 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Kayserispor – Fenerbahçe | 16.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Gençlerbirliği – Ankaragücü | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV