Bugün Galatasaray’ın Rizespor ile maçı var

14 Eylül 2024 13:38 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 13:43

Trendyol Süper Lig'de milli ara sona erdi. A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde mücadeleleri sona ererken bugün Galatasaray'ın maçı var mı, kiminle merak edilmişti. Süper Lig'de 5. hafta bugün başlıyor.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği 5. hafta mücadeleleri bu akşam oynanacak. Geçen sezon şampiyon olan sarı kırmızılı ekibin maç takvimi yakından takip edilirken saat kaçta başlayacağı da gündem oldu.

BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?

14 Eylül Cumartesi günü Süper Lig'de Galatasaray ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Mücadele 20.00'da başlayacak ve Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

BU AKŞAMIN MAÇ PROGRAMI

Bugün Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:

Trendyol 1. Lig

Y.Malatyaspor – Çorum FK | 16.00

İstanbulspor – Ümraniyespor | 19.00

Sakaryaspor – Şanlıurfaspor | 19.00

TFF 3. Lig

Bulvarspor – Karşıyaka | 16.00

Nilüfer Belediyesi – Denizlispor | 16.30

Süper Lig

Sivasspor – Gaziantep FK | 17.00

Samsunspor – Konyaspor | 17.00

Galatasaray – Ç.Rizespor | 20.00

Bodrumspor – Başakşehir | 20.00