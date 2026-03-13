Bugün hangi maçlar var? 13 Mart Süper Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, La Liga maçları oynanacak

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta olduğu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Trendyol Süper Lig'de bugün 2. sırada yer alan Fenerbahçe ile son sırada bulunan Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının yanı sıra Antalyaspor - Gaziantep karşılaşması da oynanacak. Avrupa futbolunda ise Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve La Liga maçları düzenlenecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Bugün oynanacak olan karşılaşmalardan olan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Antalyaspor - Gaziantep FK maçı da saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Almanya Bundesliga kapsamında ise saat 22.30'da Monchengladbach - ST. Pauli maçı oynanacak. Bugün oynan oynanacak olan bütün maçlar ve saatleri şöyle:

Süper Lig

20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK

20.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

Bundesliga

22.30 Monchengladbach - Al Ahli

Fransa Ligue 1

22.45 Marsilya - Auxerre

İtalya Serie A

22.45 Torino - Parma

La Liga

23.00 Alaves - Villarreal

Azerbaycan Premier Ligi

19.30 Sumqayıt - Shamakhi

Suudi Arabistan Prog Lig

22.00 Al Qadsiah - Al Ahli