Bugün hangi maçlar var? 13 Mart Süper Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, La Liga maçları oynanacak

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta olduğu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Trendyol Süper Lig'de bugün 2. sırada yer alan Fenerbahçe ile son sırada bulunan Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının yanı sıra Antalyaspor - Gaziantep karşılaşması da oynanacak. Avrupa futbolunda ise Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve La Liga maçları düzenlenecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
Bugün oynanacak olan karşılaşmalardan olan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Antalyaspor - Gaziantep FK maçı da saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Almanya Bundesliga kapsamında ise saat 22.30'da Monchengladbach - ST. Pauli maçı oynanacak. Bugün oynan oynanacak olan bütün maçlar ve saatleri şöyle:
Süper Lig
20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK
20.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
Bundesliga
22.30 Monchengladbach - Al Ahli
Fransa Ligue 1
22.45 Marsilya - Auxerre
İtalya Serie A
22.45 Torino - Parma
La Liga
23.00 Alaves - Villarreal
Azerbaycan Premier Ligi
19.30 Sumqayıt - Shamakhi
Suudi Arabistan Prog Lig
22.00 Al Qadsiah - Al Ahli