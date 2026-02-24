Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda belli oldu

Bu akşam hangi maçlar var sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Avrupa futbolunun bir numaralı spor organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları bugün oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında 8 takım karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaların sonucunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselecek olan takımlar belli olacak. Taraftarlar tarafından bugün hangi maçlar var, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda sorularının cevapları araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 16:49

maçları hangi kanalda olduğu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bugün son 16 turu play-off rövanş maçları oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter ile Bodo/Glimt ve Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı. Peki bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda belli oldu

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş mücadeleleri kapsamında 8 takım karşı karşıya gelecek. Ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde de Frankfurt ile Sporting Lisbon saat 18.00'de mücadele edecek. Bugün oynanacak olan maçların saatleri şöyle:

Suudi Arabistan Pro Ligi

22:00 Al Taawon-Al Hilal Riyadh

22:00 Al Hazm-Al Ittihad-Jeddah

22:00 Al Khaleej-Al Kholood

Azerbaycan Premier Ligi

14:00 Qabala-Turan

UEFA Gençlik Ligi

18:00 Frankfurt-Sporting Lisbon

Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turu rövanş mücadeleleri kapsamında oynanacak olan karşılaşmalar ve yayınlanacağı kanallar şöyle:

20:45 Atletico Madrid-Club Brugge | Tabii Spor

23:00 Bayer Leverkusen-Olympiakos | Tabii Spor 1

23:00 Newcastle United-Karabağ | Tabii Spor 2

23:00 Inter-Bodo/Glimt | Tabii Spor

ETİKETLER
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#uefa
#Spor Haberleri
#Maç Yayınları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.