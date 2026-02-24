Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda belli oldu

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda olduğu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün son 16 turu play-off rövanş maçları oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter ile Bodo/Glimt ve Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı. Peki bugün hangi maçlar var?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş mücadeleleri kapsamında 8 takım karşı karşıya gelecek. Ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde de Frankfurt ile Sporting Lisbon saat 18.00'de mücadele edecek. Bugün oynanacak olan maçların saatleri şöyle:

Suudi Arabistan Pro Ligi

22:00 Al Taawon-Al Hilal Riyadh

22:00 Al Hazm-Al Ittihad-Jeddah

22:00 Al Khaleej-Al Kholood

Azerbaycan Premier Ligi

14:00 Qabala-Turan

UEFA Gençlik Ligi

18:00 Frankfurt-Sporting Lisbon

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turu rövanş mücadeleleri kapsamında oynanacak olan karşılaşmalar ve yayınlanacağı kanallar şöyle:

20:45 Atletico Madrid-Club Brugge | Tabii Spor

23:00 Bayer Leverkusen-Olympiakos | Tabii Spor 1

23:00 Newcastle United-Karabağ | Tabii Spor 2

23:00 Inter-Bodo/Glimt | Tabii Spor