Bugün hangi maçlar var 9 Mart? Süper Lig, Serie A, La Liga mücadeleleri oynanacak

Bu akşam Süper Lig, Serie A, La Liga ve İngiltere FA Cup'ta karşılaşmalar oynanacak. Açıklanan bilgilere göre La Liga kapsamında oynanacak olan Espanyol - Real Oviedo maçı bugün saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı taraftarlar beIN Sport Plus ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Bu akşam oynanacak olan maçların saatleri netlik kazandı. Peki bugün hangi maçlar var?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 9 MART?

Bugün Süper Lig'in 25. haftasının son maçları kapsamında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Aynı saatte ayrıca Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı da oynanacak. Bugün oynanacak olan karşılaşmaların saatleri ve kanalları şöyle:

Süper Lig

16:00 Eyüpspor - Kocaelispor | BeIN Sports 1

20:00 Kayserispor - Trabzonspor | BeIN Sports 1

20:00 Alanyaspor - Gençlerbirliği | BeIN Sports 2

İngiltere FA Cup

22:30 West Ham United - Brentford | Tabii

İtalya Serie A

22:45 Lazio - Sassuolo | S Sport Plus

La Liga

23:00 Espanyol - Real Oveiedo | S Sport Plus