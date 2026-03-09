Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Bugün hangi maçlar var 9 Mart? Süper Lig, Serie A, La Liga mücadeleleri oynanacak

Bu akşam maç var mı, kimin soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bugün (9 Mart 2026 Pazartesi) Süper Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 2, İngiltere FA Cup mücadeleleri oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında Kayserispor ile Trabzonspor saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Kayserispor - Trabzonspor maçının yanı sıra Alanyaspor - Gençlerbirliği karşılaşması da aynı saatte oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 9 Mart Süper Lig, Serie A, La Liga mücadeleleri...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün hangi maçlar var 9 Mart? Süper Lig, Serie A, La Liga mücadeleleri oynanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 17:05

Bu akşam , , ve İngiltere 'ta karşılaşmalar oynanacak. Açıklanan bilgilere göre La Liga kapsamında oynanacak olan Espanyol - Real Oviedo maçı bugün saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı taraftarlar beIN Sport Plus ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Bu akşam oynanacak olan maçların saatleri netlik kazandı. Peki bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var 9 Mart? Süper Lig, Serie A, La Liga mücadeleleri oynanacak

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 9 MART?

Bugün Süper Lig'in 25. haftasının son maçları kapsamında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Aynı saatte ayrıca Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı da oynanacak. Bugün oynanacak olan karşılaşmaların saatleri ve kanalları şöyle:

Süper Lig

16:00 Eyüpspor - Kocaelispor | BeIN Sports 1

20:00 Kayserispor - Trabzonspor | BeIN Sports 1

20:00 Alanyaspor - Gençlerbirliği | BeIN Sports 2

Bugün hangi maçlar var 9 Mart? Süper Lig, Serie A, La Liga mücadeleleri oynanacak

İngiltere FA Cup

22:30 West Ham United - Brentford | Tabii

İtalya Serie A

22:45 Lazio - Sassuolo | S Sport Plus

La Liga

23:00 Espanyol - Real Oveiedo | S Sport Plus

ETİKETLER
#süper lig
#serie a
#Fa Cup
#la liga
#Futbol Maçları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.