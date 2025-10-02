Bugün hangi maçlar var belli oldu! 2 Ekim akşamı programı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yarış kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam hangi maçların oynanacağı da duyuruldu.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 2 EKİM?

AFC Şampiyonlar Ligi

10:45 | Macarthur Bulls - Beijing Guoan | Spor Smart, Smart Spor HD

13:00 | Pohang - Kaya FC | Spor Smart, Smart Spor HD

13:00 | Tampines - Pathum United | Smart Spor 2, Spor Smart 2

15:15 | Ratchaburi - Gamba Osaka | Spor Smart, Smart Spor HD

15:15 | Cong An Ha Noi - Tai Po | Smart Spor 2, Spor Smart 2

UEFA Avrupa Ligi

19:45 | Roma - Lille | tabii Spor

19:45 | Bologna - Freiburg | tabii Spor 2

19:45 | Brann - Utrecht | tabii Spor 3

19:45 | Celtic - Braga | tabii Spor 1

19:45 | FCSB - Young Boys | tabii Spor 5

19:45 | Fenerbahçe - Nice | TRT 1

19:45 | Ludogorets - Real Betis | Yayın Yok

19:45 | Panathinaikos - G.A. Eagles | Yayın Yok

19:45 | Viktoria Plzen - Malmö | tabii Spor 4

22:00 | Basel - Stuttgart | tabii Spor 5

22:00 | Celta Vigo - PAOK | Yayın Yok

22:00 | Porto - Kizilyildiz | tabii Spor 1

22:00 | Feyenoord - Aston Villa | tabii Spor

22:00 | Genk - Ferencvaros | tabii Spor 4

22:00 | Lyon - Salzburg | tabii Spor 2

22:00 | Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb | Yayın Yok

22:00 | Nottingham Forest - Midtjylland | tabii Spor 3

22:00 | Sturm Graz - Glasgow Rangers | tabii Spor 6

UEFA Avrupa Konferans Ligi

19:45 | Dinamo Kiev - Crystal Palace | tabii Spor 6

19:45 | Jagiellonia - Hamrun | Yayın Yok

19:45 | KuPS - FC Drita | Yayın Yok

19:45 | FC Lausanne - Breidablik | Yayın Yok

19:45 | Lech Poznan - Rapid Wien | Yayın Yok

19:45 | Noah - Rijeka | Yayın Yok

19:45 | Omonia - Mainz | Yayın Yok

19:45 | Rayo Vallecano - Shkendija | Yayın Yok

19:45 | Zrinjski - Lincoln City | Yayın Yok



22:00 | Aberdeen - Shakhtar Donetsk | Yayın Yok

22:00 | AEK Larnaca - AZ Alkmaar | Yayın Yok

22:00 | NK Celje - AEK | Yayın Yok

22:00 | Fiorentina - Sigma Olomouc | Yayın Yok

22:00 | Legia Varşova - Samsunspor | TRT 1

22:00 | Rakow Czestochowa - Uni. Craiova | Yayın Yok

22:00 | Shelbourne - Hacken | Yayın Yok

22:00 | Slovan Bratislava - Strasbourg | Yayın Yok

22:00 | Sparta Prag - Shamrock Rovers | Yayın Yok

FIFA U20 Dünya Kupası

23:00 | ABD - Fransa | FIFA Youtube

23:00 | Kolombiya - Norveç | FIFA Youtube