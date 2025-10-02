Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Bugün hangi maçlar var belli oldu! 2 Ekim akşamı programı

Trendyol Süper Lig, Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlarda şampiyonluk yarışı devam ederken bugünün maçları da belli oldu. Binlerce taraftar maçları canlı olarak takip edecek.

Bugün hangi maçlar var belli oldu! 2 Ekim akşamı programı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 12:23

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yarış kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam hangi maçların oynanacağı da duyuruldu.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 2 EKİM?

AFC Şampiyonlar Ligi

10:45 | Macarthur Bulls - Beijing Guoan | Spor Smart, Smart Spor HD
13:00 | Pohang - Kaya FC | Spor Smart, Smart Spor HD
13:00 | Tampines - Pathum United | Smart Spor 2, Spor Smart 2
15:15 | Ratchaburi - Gamba Osaka | Spor Smart, Smart Spor HD
15:15 | Cong An Ha Noi - Tai Po | Smart Spor 2, Spor Smart 2

Bugün hangi maçlar var belli oldu! 2 Ekim akşamı programı

19:45 | Roma - Lille | tabii Spor
19:45 | Bologna - Freiburg | tabii Spor 2
19:45 | Brann - Utrecht | tabii Spor 3
19:45 | Celtic - Braga | tabii Spor 1
19:45 | FCSB - Young Boys | tabii Spor 5
19:45 | Fenerbahçe - Nice | TRT 1
19:45 | Ludogorets - Real Betis | Yayın Yok
19:45 | Panathinaikos - G.A. Eagles | Yayın Yok
19:45 | Viktoria Plzen - Malmö | tabii Spor 4
22:00 | Basel - Stuttgart | tabii Spor 5
22:00 | Celta Vigo - PAOK | Yayın Yok
22:00 | Porto - Kizilyildiz | tabii Spor 1
22:00 | Feyenoord - Aston Villa | tabii Spor
22:00 | Genk - Ferencvaros | tabii Spor 4
22:00 | Lyon - Salzburg | tabii Spor 2
22:00 | Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb | Yayın Yok
22:00 | Nottingham Forest - Midtjylland | tabii Spor 3
22:00 | Sturm Graz - Glasgow Rangers | tabii Spor 6

19:45 | Dinamo Kiev - Crystal Palace | tabii Spor 6
19:45 | Jagiellonia - Hamrun | Yayın Yok
19:45 | KuPS - FC Drita | Yayın Yok
19:45 | FC Lausanne - Breidablik | Yayın Yok
19:45 | Lech Poznan - Rapid Wien | Yayın Yok
19:45 | Noah - Rijeka | Yayın Yok
19:45 | Omonia - Mainz | Yayın Yok
19:45 | Rayo Vallecano - Shkendija | Yayın Yok
19:45 | Zrinjski - Lincoln City | Yayın Yok

Bugün hangi maçlar var belli oldu! 2 Ekim akşamı programı


22:00 | Aberdeen - Shakhtar Donetsk | Yayın Yok
22:00 | AEK Larnaca - AZ Alkmaar | Yayın Yok
22:00 | NK Celje - AEK | Yayın Yok
22:00 | Fiorentina - Sigma Olomouc | Yayın Yok
22:00 | Legia Varşova - Samsunspor | TRT 1
22:00 | Rakow Czestochowa - Uni. Craiova | Yayın Yok
22:00 | Shelbourne - Hacken | Yayın Yok
22:00 | Slovan Bratislava - Strasbourg | Yayın Yok
22:00 | Sparta Prag - Shamrock Rovers | Yayın Yok

FIFA U20 Dünya Kupası

23:00 | ABD - Fransa | FIFA Youtube
23:00 | Kolombiya - Norveç | FIFA Youtube

#Aktüel
