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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 10 Kasım programı belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
10 Kasım 2024 15:29 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 15:32
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 10 Kasım programı belli oldu

Avrupa arasının ardından lig heyecanı yeniden devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçların kaderi bu akşam belirlenecek.

Avrupa mesaisini tamamlayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir sahaya Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında çıkacak.

Galatasaray, ligin zorlu takımlarından Samsunspor’u ağırlarken Beşiktaş, Başakşehir deplasmanına konuk olacak.

Fenerbahçe ise evinde Sivasspor’u ağırlayacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 10 Kasım programı belli oldu - 1. Resim

TRENDYOL SÜPER LİG

  1. 13:30’da Göztepe - Konyaspor
  2. 16:00’da Galatasaray - Samsunspor
  3. 19:00’da Fenerbahçe - Sivasspor
  4. 19:00’da Başakşehir - Beşiktaş
    Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 10 Kasım programı belli oldu - 2. Resim

PREMİER LİG

  1. 17:00’da Manchester United - Leicester City
  2. 17:00’da Nottingham Forest - Newcastle United
  3. 17:00’da Tottenham - Ipswich Town
  4. 19:30’da Chelsea - Arsenal
    Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 10 Kasım programı belli oldu - 3. Resim

İSPANYA LALİGA

  1. 16:00’da Real Betis - Celta Vigo
  2. 18:15’da Mallorca - Atletico Madrid
  3. 20:30’da Valladolid - Athletic Bilbao
  4. 20:30’da Getafe - Girona
  5. 23: 00’da Real Sociedad - Barcelona
    Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 10 Kasım programı belli oldu - 4. Resim

İTALYA SERİE A

  1. 14:30’da Atalanta - Udinese
  2. 17:00’da Roma - Bologna
  3. 17:00’da Fiorentina - Verona
  4. 20:00’da Monza - Lazio
  5. 22:45’da İnter - Napoli

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 10 Kasım programı belli oldu - 5. Resim

ALMANYA BUNDESLİGA

  1. 21:30’da Heidenheim - Wolfsburg

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Kaynak: TGRT Haber

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