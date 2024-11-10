Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 10 Kasım programı belli oldu
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
10 Kasım 2024 15:29 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 15:32
Avrupa arasının ardından lig heyecanı yeniden devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçların kaderi bu akşam belirlenecek.
Avrupa mesaisini tamamlayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir sahaya Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında çıkacak.
Galatasaray, ligin zorlu takımlarından Samsunspor’u ağırlarken Beşiktaş, Başakşehir deplasmanına konuk olacak.
Fenerbahçe ise evinde Sivasspor’u ağırlayacak.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR
TRENDYOL SÜPER LİG
- 13:30’da Göztepe - Konyaspor
- 16:00’da Galatasaray - Samsunspor
- 19:00’da Fenerbahçe - Sivasspor
- 19:00’da Başakşehir - Beşiktaş
PREMİER LİG
- 17:00’da Manchester United - Leicester City
- 17:00’da Nottingham Forest - Newcastle United
- 17:00’da Tottenham - Ipswich Town
- 19:30’da Chelsea - Arsenal
İSPANYA LALİGA
- 16:00’da Real Betis - Celta Vigo
- 18:15’da Mallorca - Atletico Madrid
- 20:30’da Valladolid - Athletic Bilbao
- 20:30’da Getafe - Girona
- 23: 00’da Real Sociedad - Barcelona
İTALYA SERİE A
- 14:30’da Atalanta - Udinese
- 17:00’da Roma - Bologna
- 17:00’da Fiorentina - Verona
- 20:00’da Monza - Lazio
- 22:45’da İnter - Napoli
ALMANYA BUNDESLİGA
- 21:30’da Heidenheim - Wolfsburg
Sıkça Sorulan Sorular
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Kaynak: TGRT Haber