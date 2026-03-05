Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK, Premier Lig ve Fransa Kupası mücadeleleri oynanacak

Bugün Ziraat Türkiye Kupası, Fransa Kupası ve Premier Lig maçları oynanacak. Bu akşam oynanacak olan bütün maçların saatleri ve kanalları belli oldu. Açıklanan bilgilere göre Fransa Kupası kapsamında Lyon ile Lens karşı karşıya gelecek. Saat 23.10'da başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki bu akşam maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta? İşte 4 Mart Perşembe maç programı...

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu Akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubu 4. ve son maçları oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında Antalyaspor - Samsunspor, Eyüpspor - Konyaspor, Aliağa FK - Gençlerbirliği ve Bodrumspor - Iğdırspor mücadele edecek. Bu akşam oynanacak olan Fransa Kupası, Ziraat Türkiye Kupası ve Premier Lig mücadelelerinin saatleri ve yayınlanacağı kanallar şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası - Grup B

20:30 Aliağa Futbol A.Ş.-Gençlerbirliği (A Para)

20:30 Antalyaspor-Samsunspor (A Haber)

20:30 Bodrum FK-Iğdır FK (A2)

20:30 Eyüpspor-Konyaspor (A Spor)

İNGİLTERE PREMİER LİG

23:00 Tottenham-Crystal Palace (beIN Sports 3)

FRANSA KUPASI ÇEYREK FİNAL

23:10 Lyon-Lens (beIN Sports 5)

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG

22:00 Al Kholood-Al-Qadsiah

22:00 Damac FC-Al Riyadh