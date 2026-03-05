Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK, Premier Lig ve Fransa Kupası mücadeleleri oynanacak

Bu akşam kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta sorularının cevapları taraftarlar tarafından araştırılıyor. 5 Mart 2026 Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası B Grubu, Fransa Kupası ve Premier Lig maçları oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçlarının ardından çeyrek final biletini alacak olan takımlar belli olacak. Peki bu akşam maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta? İşte 4 Mart Perşembe maç programı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK, Premier Lig ve Fransa Kupası mücadeleleri oynanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 17:14

Bugün , Fransa Kupası ve maçları oynanacak. Bu akşam oynanacak olan bütün maçların saatleri ve kanalları belli oldu. Açıklanan bilgilere göre Fransa Kupası kapsamında Lyon ile Lens karşı karşıya gelecek. Saat 23.10'da başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki bu akşam maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta? İşte 4 Mart Perşembe ...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK, Premier Lig ve Fransa Kupası mücadeleleri oynanacak

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu Akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubu 4. ve son maçları oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında Antalyaspor - Samsunspor, Eyüpspor - Konyaspor, Aliağa FK - Gençlerbirliği ve Bodrumspor - Iğdırspor mücadele edecek. Bu akşam oynanacak olan Fransa Kupası, Ziraat Türkiye Kupası ve Premier Lig mücadelelerinin saatleri ve yayınlanacağı kanallar şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası - Grup B

20:30 Aliağa A.Ş.-Gençlerbirliği (A Para)

20:30 Antalyaspor-Samsunspor (A Haber)

20:30 Bodrum FK-Iğdır FK (A2)

20:30 Eyüpspor-Konyaspor (A Spor)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK, Premier Lig ve Fransa Kupası mücadeleleri oynanacak

İNGİLTERE PREMİER LİG

23:00 Tottenham-Crystal Palace (beIN Sports 3)

FRANSA KUPASI ÇEYREK FİNAL

23:10 Lyon-Lens (beIN Sports 5)

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG

22:00 Al Kholood-Al-Qadsiah

22:00 Damac FC-Al Riyadh

ETİKETLER
#Futbol
#premier lig
#maç programı
#ziraat türkiye kupası
#Fransa Kupası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.