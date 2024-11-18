Bugün hava nasıl olacak? 6 ile sarı kodlu uyarı verildi

18 Kasım 2024 08:29 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 08:35

Havaların soğumasıyla birlikte bugün havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sarı kodlu uyarı verdi.

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Meteoroloji​ tarafından yapılan son hava durumu​ tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kuvvetli yağışlar, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Son hava durumu değerlendirmelerine göre Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur, Isparta, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır​, Batman, Siirt çevrelerinde ise sağanak yağış​ etkili olacak. İstanbul'da öğle saatlerinde yağmur görülecek.

HANGİ İLLERE SARI KODLU UYARI VERİLDİ?

18 Kasım Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Mersin illerine sarı kodlu uyarı verildi.

18 KASIM İL İL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi:

BURSA 9°C,15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 0°C,14°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 11°C,14°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası bugün öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C,15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Ege Bölgesi:

A.KARAHİSAR 6°C,11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C,15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 11°C,16°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 8°C,16°C

Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi:

ADANA 13°C,17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C,20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HATAY 12°C,18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 14°C,19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi:

ANKARA 7°C,12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C,12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 5°C,11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Batı Karadeniz:

BOLU 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz:

AMASYA 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün yağmur ve sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi:

ERZURUM -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yağmurlu

MALATYA 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

DİYARBAKIR 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve bugün sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı