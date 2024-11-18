Bugün hava nasıl olacak? 6 ile sarı kodlu uyarı verildi
Havaların soğumasıyla birlikte bugün havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sarı kodlu uyarı verdi.
Meteoroloji tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kuvvetli yağışlar, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Son hava durumu değerlendirmelerine göre Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur, Isparta, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde ise sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da öğle saatlerinde yağmur görülecek.
HANGİ İLLERE SARI KODLU UYARI VERİLDİ?
18 Kasım Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Mersin illerine sarı kodlu uyarı verildi.
18 KASIM İL İL HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi:
BURSA 9°C,15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE 0°C,14°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 11°C,14°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası bugün öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C,15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Ege Bölgesi:
A.KARAHİSAR 6°C,11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 9°C,15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR 11°C,16°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 8°C,16°C
Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi:
ADANA 13°C,17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 15°C,20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HATAY 12°C,18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 14°C,19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu Bölgesi:
ANKARA 7°C,12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C,12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ 5°C,11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Batı Karadeniz:
BOLU 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz:
AMASYA 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün yağmur ve sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi:
ERZURUM -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yağmurlu
MALATYA 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi:
DİYARBAKIR 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve bugün sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı