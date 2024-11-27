Bugün hava nasıl olacak? Ayaz ve don geliyor

27 Kasım 2024 11:03 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 11:09

Hafta sonundan itibaren yurdun büyük kesiminde etkili olan kar yağışlı hava yerini ayaz ve soğuk havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Kar yağışı doğuda devam ederken ülke genelinde ayaz ve don etkili oluyor. MGM tarafından yapılan son tahminlere göre, Rize ve Artvin​'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak​, Rize​'nin iç kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı öngörülüyor.

Bölgelere göre hava durumu ise şu şekilde;

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Akdeniz

Akdeniz Bölgesi’nde günün parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

İç Anadolu

İç Anadolu’da günün parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Karadeniz

Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Anadolu

Bölgede çok bulutlu, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.