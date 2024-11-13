Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu 6 ilde kar yağışı bekleniyor
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesinin ardından kar yağışının ne zaman görüleceği araştırılmaya başlandı. Aralık ayına kısa bir zaman kala kar yağışına dair beklentiler arttı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük hava durumu tahminlerine göre; Türkiye, hafta sonundan itibaren yavaş yavaş soğuk havanın etkisi altına girecek. Pazar günü ise 6 il için kar yağışı uyarısı yapıldı.
KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahminine göre; ülke genelinde hafta sonuna kadar kar yağışı beklenmiyor. Türkiye genelinde hafta sonunda itibaren sağanak yağış etkili olacak.
16 Kasım Cumartesi günü karla karışık yağmur beklenirken, 17 Kasım Pazar günü 6 ilde kar yağışı bekleniyor.
HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?
17 Kasım Pazar günü Kütahya, Bolu, Kastamonu, Erzurum, Kars ve Ardahan’da kar yağışlı bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
YOZGAT °C, 14°C
Parçalı bulutlu
BOLU °C, 17°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 16°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 9°C
Az bulutlu
KARS °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Az bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu