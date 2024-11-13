Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu 6 ilde kar yağışı bekleniyor

13 Kasım 2024 11:18 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:28

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesinin ardından kar yağışının ne zaman görüleceği araştırılmaya başlandı. Aralık ayına kısa bir zaman kala kar yağışına dair beklentiler arttı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük hava durumu tahminlerine göre; Türkiye, hafta sonundan itibaren yavaş yavaş soğuk havanın etkisi altına girecek. Pazar günü ise 6 il için kar yağışı uyarısı yapıldı.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahminine göre; ülke genelinde hafta sonuna kadar kar yağışı beklenmiyor. Türkiye genelinde hafta sonunda itibaren sağanak yağış etkili olacak.

16 Kasım Cumartesi günü karla karışık yağmur beklenirken, 17 Kasım Pazar günü 6 ilde kar yağışı bekleniyor.

HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?

17 Kasım Pazar günü Kütahya, Bolu, Kastamonu, Erzurum, Kars ve Ardahan’da kar yağışlı bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 14°C

Parçalı bulutlu

BOLU °C, 17°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 9°C

Az bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu