Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

04 Aralık 2024 09:04 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 09:13

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan 4 Aralık hava durumu tahmin raporuna göre, yurdun batı kesimlerinde yağışlı hava etkili olurken, iç bölgelerde buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

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Vatandaşların sıkça sorduğu “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtı, MGM​’nin güncel tahmin raporunda yer aldı. Rapora göre, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz​, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağışlı hava etkili olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ankara’da bugün sabah saatlerinde yağmur bekleniyor. Şehrin yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor. İstanbul’da ise gün boyunca aralıklı yağışlar etkili olacak. Yağışların gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

4 ARALIK İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, güneyinin yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yer yer yağmurlu

TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu