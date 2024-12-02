Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 4 il için sarı kodlu uyarıda bulundu

02 Aralık 2024 07:44 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 07:49

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunu sıkça sormaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Aydın, Manisa, İzmir ve Muğla için “Sarı Kodlu” gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, Ege​ Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Yurdun batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakimken, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de sağanak geçişlerinin yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise puslu ve yer yer sisli hava şartları etkili olacak.

SARI KODLU UYARI HANGİ İLLER İÇİN GEÇERLİ?

Meteoroloji Aydın, Manisa, İzmir ve Muğla’da yaşayan vatandaşları kuvvetli sağanak geçişlerine karşı uyardı. Özellikle kıyı kesimlerde yağışların ani ve yoğun şekilde gerçekleşeceği belirtildi. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İÇ KESİMLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis​ görüleceği tahmin ediliyor. Sürücülere görüş mesafesinin azalabileceği durumlara karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

MARMARA’DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji, Marmara​ Bölgesi’nde akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceğini bildirdi. Kıyı Ege’de de güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Yetkililer, olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayları görülebilir. Sürücülerin sabah saatlerinde trafikte dikkatli olması öneriliyor.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara: Yağış beklenmiyor. Günün en yüksek sıcaklığı 9 derece olacak.

İstanbul: Parçalı bulutlu hava hakim. Sıcaklık 14 derece civarında.

İzmir: Gök gürültülü sağanak yağış​ bekleniyor. Sıcaklık ise 17 derece.