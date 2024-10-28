Bugün İstanbul Maltepe’de uçak seslerinin sebebine dair açıklama yapıldı

28 Ekim 2024 12:58 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 13:04

28 Ekim günü İstanbul'da uçak savaş uçakları vatandaşı endişelendirdi. 16.00 civarında Maltepe'de yükselen son dakika uçak seslerinin neden olduğu gündeme gelirken geçtiğimiz günlerde açıklama gelmişti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda SOLOTÜRK gösteri programı belli oldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda SOLOTÜRK gösteri programı belli oldu

İzmir'de SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta? 29 Ekim İzmir uçak gösteri programı belli oldu!

İzmir'de SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta? 29 Ekim İzmir uçak gösteri programı belli oldu!

29 Ekim öncesinde bugün 16.00'da Maltepe​, Kartal​ civarında yükselen son dakika savaş uçağı sesleri korku dolu anlar yaşatırken neden alçakta uçuş yapıldığı da merak konusu oldu.

İSTANBUL MALTEPE SON DAKİKA UÇAK SESİ NEDEN GELİYOR?

28 Ekim Pazartesi günü İstanbul Maltepe civarında uçakların uçması vatandaşın dikkatini çekti.

16.00'da başlayan jet uçak seslerinin sebebi Solotürk​ ekibinin prova uçuşu olduğu öğrenildi. Solotürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel uçuş gösterisi düzenleyecek.

Bu nedenle bugün çevre tanıma ve prova uçuşu gerçekleştiriyor.

SOLOTÜRK İSTANBUL GÖSTERİSİ NEREDE OLACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle birçok ilde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Solotürk ekibi ise vatandaş ile buluşacak.

Gösteri, 29 Ekim günü 16.00'da Maltepe Sahil Parkı'nda gerçekleşecek. Ekip, Instagram'da uçuş duyurusunu şöyle yaptı:

"SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını İstanbul Maltepe Sahil Parkında coşkuyla kutlamaya geliyor."

29 EKİM TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

Türk Yıldızları, 29 Ekim'de İzmir'de gösteri yapacak. Uçuş 17.30 ile 18.00 aralığında Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşecek.