Bugün İstanbul'da kapalı olacak yollar belli oldu

20 Ekim 2024 09:14 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 09:37

İstanbul Valiliği, Uluslararası bisiklet yarışı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bugün bazı yolları trafiğe kapatacak. Vatandaşlar ise bugün hangi yollar kapalı sorusunu soruyor.

İstanbul​'da bugün (20 Ekim) Uluslararası Bisiklet Yarışı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı​ etkinlikleri kapsamında bazı yollar kapalı olacak.

İstanbul Valiliği ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar listesi geldi. Vatandaşlar da bugün hangi yollar kapalı sorusunu sordu.

BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre bugün trafiğe kapalı olacak olan yollar belirlendi. Bisiklet Yarışı nedeniyle saat 06.00'dan 14.00'a kadar kapalı olan yollar şu şekilde:

Küçüksu Caddesi Cuma Yolu Caddesi Körfez Caddesi Mehmet Ali Birand Caddesi Okul Caddesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Orhan Veli Kanık Caddesi Nazım Sokak Hekimbaşı Çiftlik Caddesi Göksu Caddesi Atatürk Caddesi Cumhuriyet Caddesi Çengeldere Caddesi Polonezköy Yolu Seyri Caddesi Ayazma Caddesi Trabzon Caddesi Seniye İsmail Hanım Caddesi Meraşal Mustafa Kemal Caddesi Meftun Caddesi Şehit Levent Birgen Caddesi Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi Riva Caddesi Paşabahçe Polonezköy Yolu Yeni Riva Yolu Kavacık Kavşak Mihrişah Valide Sultan Caddesi

TEM YOLU KAPATMALARI

Sabah 08.00'den program bitene kadar kapanacak olan yollar ise şu şekilde yer alıyor:

TEM Güney Etiler katılımı TEM Güney Maslak yan yol TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımı TEM Kuzey Kavacık ayrımları

Fatih Vatan Caddesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları yapılacak. Bu nedenle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu yola çıkan tüm yollar da kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Vatandaşlar için için önerilen alternatif yollar ise şu şekilde:

Kandilli İskele Caddesi'nden Rasathane yönü

Dereboyu Caddesi'nden Yavuztürk Caddesi yönü

Çubuklu Şehit Ersin Güner Caddesi'nden Dedeoğlu Caddesi yönü

Dr. Ömer Besim Caddesi

Nişangah Caddesi

Göksu Otağtepe Caddesi