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Bugün İstanbul'da kapalı olacak yollar belli oldu

Editör: Aleyna Kapti / Kaynak: TGRT HABER
20 Ekim 2024 09:14 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 09:37
Bugün İstanbul&#039;da kapalı olacak yollar belli oldu

İstanbul Valiliği, Uluslararası bisiklet yarışı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bugün bazı yolları trafiğe kapatacak. Vatandaşlar ise bugün hangi yollar kapalı sorusunu soruyor.

İstanbul​'da bugün (20 Ekim) Uluslararası Bisiklet Yarışı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı​ etkinlikleri kapsamında bazı yollar kapalı olacak. 

İstanbul Valiliği ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar listesi geldi. Vatandaşlar da bugün hangi yollar kapalı sorusunu sordu. 

Bugün İstanbul'da kapalı olacak yollar belli oldu - 1. Resim

BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre bugün trafiğe kapalı olacak olan yollar belirlendi. Bisiklet Yarışı nedeniyle saat 06.00'dan 14.00'a kadar kapalı olan yollar şu şekilde:

  1. Küçüksu Caddesi
  2. Cuma Yolu Caddesi
  3. Körfez Caddesi
  4. Mehmet Ali Birand Caddesi
  5. Okul Caddesi
  6. Fatih Sultan Mehmet Caddesi
  7. Orhan Veli Kanık Caddesi
  8. Nazım Sokak
  9. Hekimbaşı Çiftlik Caddesi
  10. Göksu Caddesi
  11. Atatürk Caddesi
  12. Cumhuriyet Caddesi
  13. Çengeldere Caddesi
  14. Polonezköy Yolu
  15. Seyri Caddesi
  16. Ayazma Caddesi
  17. Trabzon Caddesi
  18. Seniye İsmail Hanım Caddesi
  19. Meraşal Mustafa Kemal Caddesi
  20. Meftun Caddesi
  21. Şehit Levent Birgen Caddesi
  22. Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi
  23. Riva Caddesi
  24. Paşabahçe Polonezköy Yolu
  25. Yeni Riva Yolu
  26. Kavacık Kavşak
  27. Mihrişah Valide Sultan Caddesi

Bugün İstanbul'da kapalı olacak yollar belli oldu - 2. Resim

TEM YOLU KAPATMALARI

Sabah 08.00'den program bitene kadar kapanacak olan yollar ise şu şekilde yer alıyor:

  1. TEM Güney Etiler katılımı
  2. TEM Güney Maslak yan yol
  3. TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımı
  4. TEM Kuzey Kavacık ayrımları

Fatih Vatan Caddesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları yapılacak. Bu nedenle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu yola çıkan tüm yollar da kapatılacak. 

Bugün İstanbul'da kapalı olacak yollar belli oldu - 3. Resim

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Vatandaşlar için için önerilen alternatif yollar ise şu şekilde:

  • Kandilli İskele Caddesi'nden Rasathane yönü
  • Dereboyu Caddesi'nden Yavuztürk Caddesi yönü
  • Çubuklu Şehit Ersin Güner Caddesi'nden Dedeoğlu Caddesi yönü
  • Dr. Ömer Besim Caddesi
  • Nişangah Caddesi
  • Göksu Otağtepe Caddesi

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Kaynak: TGRT HABER
istanbultrafikCumhuriyet Bayramı

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Aylin20 Ekim 2024 09:40

Bu bisiklet yarışları güzel ama bazen trafikte sıkışıklık oluyor galiba böyle günlerde evden çıkmak zor olabiliyor

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