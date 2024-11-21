Bugün İstanbul'da yağmur var mı? 21 Kasım Perşembe İstanbul hava durumu

21 Kasım 2024 08:33 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 08:36

AKOM’dan İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı geldi. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde beklenen sağanak ve lodos nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

AKOM’dan İstanbul​ için kuvvetli yağış​ ve lodos​ uyarısı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesinde lodos ve alçak basınç sisteminin etkili olacağı belirtilirken ulaşımda aksamalara sebep olacak fırtına​ için tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

BUGÜN İSTANBUL’DA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre İstanbul’da gün boyu sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bu durumun sel, su baskını ve yıldırım risklerini artıracağı bildirildi. Özellikle gece yarısından itibaren lodosun hızını artıracağı, yağışların ise fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da gece 00.00'dan itibaren kuvvetlenmesi beklenen lodosun cumartesi öğle saatlerine kadar aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, yağışların yarın 12.00-21.00 arasında ve cumartesi günü 08.00-20.00 arasında etkili olacağı öngörülüyor.

21 KASIM PERŞEMBE İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul’da 21 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli yağış etkili olacak.

Rüzgar ve Lodos: İstanbul’da rüzgarın lodos yönünden esmesi ve kuvvetlenerek kısa süreli fırtınalara dönüşmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar: Sıcaklıkların 8-10 derece arasında düşmesi bekleniyor. Ancak rüzgar ve yağış nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir.

Fırtına Süresi: Kuvvetli rüzgar ve yağışların etkisinin cumartesi gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların ulaşım ve günlük planlarını hava koşullarını göz önünde bulundurarak yapmaları, can ve mal güvenliği açısından önem taşıyor.