Bugün İstanbul’da yağmur var mı? Meteoroloji hava durumu verilerini paylaştı

16 Kasım 2024 13:45 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 13:51

MGM tarafından paylaşılan verilere göre bugün İstanbul'da yağmur yağıp yağmayacağı belli oldu. Erken saatlerde dışarıda plan yapan vatandaşlar yağmurun saat kaça kadar yağacağını araştırıyordu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü gün içerisinde havanın nasıl olacağını paylaşıyor. İstanbul​, Ankara​, İzmir​, Balıkesir​ ve Çanakkale'de hava durumu​ vatandaşın gündeminde yer alırken hava kapalı ve serin bir seyir gösteriyor.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

MGM tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Eskişehir çevreleri Kahramanmaraş'ın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK 17 KASIM?

MGM tarafından paylaşılan hava durumu haritası şöyle oldu: