Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı belli olurken vatandaşlar kapalı havaya uyandı.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün İstanbul'da yağış beklentisi olmazken rüzgar etkili olacak. Bugün genel olarak havanın kapalı olması tahmin edilirken ara ara yerel yağışların gerçekleşebileceği de duyuruldu.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

2 Ağustos Cumartesi günü dışarıda plan yapanlar ilk olarak MGM hava durumu tahminine bakıyor. Beklentilere göre bugün İstanbul'da yağmur yağması beklenmiyor. Genel olarak kapalı havanın hakim olacağı cumartesi günü İstanbul'da rüzgarlı hava hakim olacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU 2 AĞUSTOS

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, Anadolu Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu,yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı