Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı

Son iki gündür İstanbul'da ara ara etkili olan yağmur sonrasında vatandaşlar bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı merak etti. MGM hava durumu raporuna göre bugün İstanbul'da yağmur durumu belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 10:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 'da bugün yağacak mı belli olurken vatandaşlar kapalı havaya uyandı.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün İstanbul'da beklentisi olmazken etkili olacak. Bugün genel olarak havanın kapalı olması tahmin edilirken ara ara yerel yağışların gerçekleşebileceği de duyuruldu.

Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

2 Ağustos Cumartesi günü dışarıda plan yapanlar ilk olarak tahminine bakıyor. Beklentilere göre bugün İstanbul'da yağmur yağması beklenmiyor. Genel olarak kapalı havanın hakim olacağı cumartesi günü İstanbul'da rüzgarlı hava hakim olacak.

Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU 2 AĞUSTOS

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, Anadolu Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu,yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul yağmura kavuştu! Kötü sürprizler de beraberinde geldi
ETİKETLER
#yağış
#rüzgar
#rüzgar
#mgm
#Hava Durumu
#Hava Durumu
#İstanbul
#İstanbul
#Yağmur
#İstanbul Hava Durumu Raporu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.