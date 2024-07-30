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Bugün İstanbul'da yerel yağışların görüleceği ilçeler için uyarı geldi

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
30 Temmuz 2024 09:03 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:20
Bugün İstanbul&#039;da yerel yağışların görüleceği ilçeler için uyarı geldi

Erken saatlerde İstanbul'da evlerinden çıkan vatandaşlar bir anda yağan yağmurlar sonrası İstanbul'da bugün yağmur var mı, sorusuna cevap aramaya başladı.

İstanbul'da yağmur beklemeyen vatandaşlar, bugünkü hava durumunu araştırıyor.

30 Temmuz 2024 Salı günü için iPhone marka telefonların hava durumu özelliğine bakanlar, şemsiyesiz yola çıktıktan sonra yağmuru görünce şaşırdı.

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

İstanbul genelinde bugün 15'e kadar yağış görünüyor.

Bugün İstanbul'da yerel yağışların görüleceği ilçeler için uyarı geldi - 1. Resim 

Ancak beklenen yağışlar yerel ve etkisini çok göstermeyecek şekilde.

Hava sıcaklığı öğle saatlerine doğru 30 dereceye çıkarken akşam saatlerine doğru 26'ya düşecek.

Nem oranı ise en çok 61 olacak.

Bugün İstanbul'da yerel yağışların görüleceği ilçeler için uyarı geldi - 2. Resim

5 günlük hava tahmini raporu ise yukarıdaki gibidir.

 

Kaynak: TGRT Haber
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