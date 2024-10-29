Bugün İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olan otobüs, metro, tramvay hatları paylaşıldı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün tüm Türkiye'de kutlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bugün ücretsiz olan otobüs hatılarını ve toplu taşıma araçlarını duyurdu. İstanbulkart sahipleri ücretsiz yararlanacak.
Bugün toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Milyonlarca İstanbullu çeşitli etkinliklere katılım sağlarken ulaşım da kolaylık sağlanacak.
İBB, 29 Ekim günü hangi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.
BUGÜN İSTANBULKART ÜCRETSİZ Mİ 29 EKİM?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bugün İstanbul'da otobüs, metro, tramvay gibi ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı bedava olacak.
29 EKİM OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
29 Ekim günü bayram sebebiyle otobüsler ücretsiz olurken İBB tarafından açıklanan duyuruya göre ücretli olan hatlar şöyle:
"Ada hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvay’ı, Karaköy-Beyoğlu Tünel’i, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı’na hizmet veren bagajlı taşımacılık yapan hatlarımız ile 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatları."