Bugün İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olan otobüs, metro, tramvay hatları paylaşıldı

29 Ekim 2024 09:18 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 09:23

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün tüm Türkiye'de kutlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bugün ücretsiz olan otobüs hatılarını ve toplu taşıma araçlarını duyurdu. İstanbulkart sahipleri ücretsiz yararlanacak.

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Trafiğe 29 Ekim ayarı: İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak!

Trafiğe 29 Ekim ayarı: İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak!

Bugün toplu taşıma​ araçları ücretsiz​ olacak. Milyonlarca İstanbullu çeşitli etkinliklere katılım sağlarken ulaşım da kolaylık sağlanacak.

İBB​, 29 Ekim​ günü hangi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

BUGÜN İSTANBULKART​ ÜCRETSİZ Mİ 29 EKİM?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bugün İstanbul'da otobüs, metro, tramvay gibi ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı bedava olacak.

29 EKİM OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim günü bayram sebebiyle otobüsler ücretsiz olurken İBB tarafından açıklanan duyuruya göre ücretli olan hatlar şöyle:

"Ada hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvay’ı, Karaköy-Beyoğlu Tünel’i, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı’na hizmet veren bagajlı taşımacılık yapan hatlarımız ile 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatları."